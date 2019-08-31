مانشستر يونايتد يواصل ترنحه بالتعادل مع ساوثهامبتون

واصل مانشستر يونايتد تعثره، بتعادله مع مضيفه ساوثهامبتون (1-1)، اليوم السبت، على ملعب “سانت ماري”، في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل دانييل جيمس هدف اليونايتد في الدقيقة 10، وعادل يانيك فيسترجارد النتيجة لساوثهامبتون، في الدقيقة 58.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 5 نقاط، ليرتقي إلى المركز الرابع مؤقتا، كما ارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 4 نقاط، في المركز الـ13.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة مهاجما، وأطلق ماكتوميناي تسديدة عشوائية فوق المرمى، بالدقيقة الرابعة، رد عليها ساوثهامبتون في الدقيقة الثامنة بتصويبة من بوفال، مرمت بجانب القائم الأيمن.

وافتتح الشياطين الحمر التسجيل في الدقيقة العاشرة، عندما تلقى جيمس كرة من ماكتوميناي، ليسدد في الزاوية العليا اليسرى لمرمى ساوثهامبتون.

ووجه هويبرج تسديدة غير مركزة، علت مرمى يونايتد في الدقيقة 12.

وكاد جيمس أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 14، إلا أن الحارس أنجوس جون تصدى لتسديدته.

وأحدثت ركنية لمانشستر يونايتد دربكة امام المرمى، استغلها راشفورد برأسية من بعد 6 ياردات، جانبت الشباك في الدقيقة 28.

واقترب راشفورد من تسجيل الهدف الثاني ليونايتد، في الدقيقة 50، بعدما سدد كرة قوية في مكان وقوف الحارس جون.

وأهدر أدامز فرصة خطيرة لساوثهامبتون بالدقيقة 54، عندما وصلته الكرة إثر عمل ثنائي ناجح من بوفال ووارد-براوس، لكنه اختار التسديد فوق العارضة.

وجاء هدف التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة 58، عندما أبعد دي خيا الكرة إثر ركلة ركنية، لتصل إلى دانسو الذي بدوره رفعها على رأس فيسترجارد، فما كان من الأخير إلا أن غرسها في المرمى.

وسعى مدرب ساوثهامبتون لإدراك هدف الفوز، من خلال إشراك المهاجم الأيرلندي شاين لونج مكان أدامز.

وفي المقابل، دخل نيمانيا ماتيتش وجيسي لينجارد إلى تشكيلة يونايتد، محل ماتا وهيريرا.

وتلقى دانسو البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 73، بعد تدخل خشن بحق ماكتوميناي، ليلعب الفريق المضيف بعشرة لاعبين في ربع الساعة الأخير.

وأجبر الطرد مدرب ساوثهامبتون، رالف هازنهاتل، على إقحام المدافع مايا يوشيدا مكان إينجز.

وأجرى مدرب اليونايتد، أولي جونار سولسكاير، تبديله الأخير بإشراك المهاجم الشاب ماسون جرينوود، مكان ماكتوميناي.

وتلقى راشفورد الكرة في الناحية اليسرى ودخل بها منطقة الجزاء، لكنه سددها ضعيفة، وتصدى لها الحارس جون بقدمه في الدقيقة 83.

وتقدم جرينوود بالكرة قبل أن يطلق تسديدة قوية، تألق جون في إبعادها مجددا، في الدقيقة 89.

وتوالى ضغط مانشستر يونايتد على مرمى ساوثهامبتون، بهدف استغلال نقص الصفوف، لكن التعادل بقي قائما حتى النهاية.