الإمارات: ضبط وسائل التواصل ووضع معايير لمن يدافع عن الوطن

ترأس‭ ‬اليوم‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الرئاسة‭ ‬بأبوظبي،‭ ‬وأقر‭ ‬المجلس‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬لمتابعة‭ ‬تطبيق‭ ‬وتنفيذ‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬‮«‬رسالة‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‮»‬‭ ‬من‭ ‬رسائل‭ ‬وتوجيهات‭ ‬ووعود‭ ‬للمواطنين‭. ‬وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشيد‭ ‬أن‭ ‬ثقته‭ ‬بالشيخ‭ ‬منصور‭ ‬لا‭ ‬حدود‭ ‬لها‭ ‬وهو‭ ‬خريج‭ ‬مدرسة‭ ‬زايد‭ ‬التي‭ ‬رسخت‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬

وأضاف‭ ‬بن‭ ‬راشد في سلسلة تغريدات على «تويتر»‭: ‬‮«‬كما‭ ‬وجهنا‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للإعلام‭ ‬بضبط‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ووضع‭ ‬معايير‭ ‬عالية‭ ‬لمن‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬تخاطب‭ ‬العقول‭ ‬وتكسب‭ ‬العقول‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬رصيد‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬عربيا‭ ‬ودوليا‭ .. ‬وخصصنا‭ ‬الجلسة‭ ‬القادمة‭ ‬للمجلس‭ ‬لمناقشة‭ ‬موضوع‭ ‬التوطين‭ .. ‬وهو‭ ‬الموضوع‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬عملنا‭ ‬القادم‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أنه‭ ‬وجه‭ ‬مكتب‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بمتابعة‭ ‬كافة‭ ‬وسائل‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬تجاوب‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الاتحادية‭ ‬مع‭ ‬استفسارات‭ ‬ومطالب‭ ‬المواطنين‭.‬