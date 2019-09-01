الإمارات: ضبط وسائل التواصل ووضع معايير لمن يدافع عن الوطن

ترأس اليوم اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد في قصر الرئاسة بأبوظبي، وأقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة الشيخ منصور بن زايد لمتابعة تطبيق وتنفيذ ما جاء في «رسالة الموسم الجديد» من رسائل وتوجيهات ووعود للمواطنين. وأكد الشيخ محمد بن راشيد أن ثقته بالشيخ منصور لا حدود لها وهو خريج مدرسة زايد التي رسخت خدمة الوطن والمواطنين.
وأضاف بن راشد في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «كما وجهنا المجلس الوطني للإعلام بضبط وسائل التواصل الاجتماعي ووضع معايير عالية لمن يدافع عن الوطن في وسائل التواصل تخاطب العقول وتكسب العقول وتعزز من رصيد دولة الإمارات عربيا ودوليا .. وخصصنا الجلسة القادمة للمجلس لمناقشة موضوع التوطين .. وهو الموضوع الأهم في موسم عملنا القادم».
وأكد أنه وجه مكتب الاتصال الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة كافة وسائل البث المباشر ووسائل التواصل والتأكد من تجاوب كافة الجهات الاتحادية مع استفسارات ومطالب المواطنين.
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