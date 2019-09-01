ديربي مثير بلا فائز بين آرسنال وتوتنهام

انتهى ديربي شمال لندن بين آرسنال وضيفه توتنهام، بتعادل الفريقين 2-2 مساء الأحد على ملعب “الإمارات”، في ختام الجولة الرابعة.



أحرز هدفي توتنهام كريستيان إريكسن (10) وهاري كين (40 من ركلة جزاء)، فيما سجل ألكسندر لاكازيت (45+1) وبيير إيمريك أوباميانج (71) هدفي آرسنال.



وارتقى رصيد آرسنال بهذا التعادل إلى 7 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف وراء كريستال بالاس وأمام إيفرتون ووست هام يونايتد، فيما رفع توتنهام رصيده إلى 5 نقاط، في المركز التاسع.



وشارك المدافع البلجيكي يان فيرتونجن للمرة الاولى في تشكيلة توتنهام هذا الموسم، وذلك على حساب المصاب كايل ووكر بيترز، وعاد الدنماركي إريكسن للتشكيل الأساسي بعدما غاب عنها في الخسارة الأخيرة أمام نيوكاسل، فيما جلس البرازيلي لوكاس مورا على مقاعد الاحتياط.

في الجهة المقابلة، أجرى مدرب آرسنال أوناي إيمري 3 تبديلات على تشكيلته التي خسرت الأسبوع الماضي أمام ليفربول، فلعب سياد كولاسيناك بمركز الظهير الأيسر على حساب الراحل إلى سوسيداد ناتشو مونريال، وشارك لوكاس تورييرا في الوسط بدلا من جو ويلوك، وألكسندر لاكازيت في خط الهجوم بدلا من لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس.

وهدد آرسنال مرمى ضيفه في الدقيقة الثانية، عندما وجه كولاسيناك كرة من الناحية اليسرى إلى بيبي الذي سددها فوق العارضة.

وتلقى لاكازيت كرة من جرانيت تشاكا لكن محاولته ذهبت بجانب القائم في الدقيقة العاشرة، وبعد لحظات قليلة افتتح إريكسن التسجيل لتوتنهام بعدما تابع من مسافة قريبة كرة زاحفة تصدى الحارس بيرند لينو، إلى داخل الشباك من مسافة قريبة.

وأهدر إريكسن فرصة لمضاعفة تقدم فريقه في الدقيقة 15، عندما صد لينو تسديدته، وعاد الحارس الألماني ليتألق من خلال إنقاذ تسديدة قوية من الكوري الجنوبي سون هيونج مين في الدقيقة 18.

وتابع توريرا كرة مرتدة من دفاع توتنهام بعيدا عن المرمى في الدقيقة 24، وسدد نيكولاس بيبي كرة مقوسة مرت بجانب القائم في الدقيقة 27.

وتصدى لينو ببراعة لركلة حرة نفذها إريكسن في الدقيقة 39، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لتوتنهام بعد عرقلة سون داخل المنطقة من قبل تشاكا، ونفذ كين الركلة بنجاح في الدقيقة 40.

وتألق حارس توتنهام هوجو لوريس في إبعاد محاولة قريبة من بيبي في الدقيقة 43، وعاد ليبعد ركلة حرة نفذها لاكازيت ببراعة في الدقيقة (45+1)، ليسجل آرسنال بعدها بلحظات هدف تقليص الفارق عبر لاكازيت الذي وضع بيبي الكرة أمامه في الناحية اليسرى من منطقة الجزاء ليسدد بعنف في الشباك.

الشوط الثاني شهد تألقا لافتا للفرنسي لوريس، خصوصا في الدقيقة 56 عندما أوقف ببراعة متابعة من ماتيو جوندوزي، وأصاب كين قائم مرمى آرسنال في الدقيقة 59 بعد تبادل ناجح للكرة مع إريكسن.

ودخل ديلي ألي تشكيلة توتنهام بدلا من لاميلا، ورد آرسنال بإشراك سيبايوس مكان توريرا، وهو تبديل كاد يحدث تأثيرا فوريا عندما أطلق الدولي الإسباني تسديدة مركزة، برع لوريس مجددا في إبعاد خطرها بالدقيقة 65.

ودخل مخيتريان إلى تشكيلة آرسنال بدلا من لاكازيت، وتمكن الفريق اللندني الأحمر من معادلة النتيجة عن طريق أوباميانج الذي تابع كرة مررها جوندوزي فوق المدافعين بالدقيقة 71.

وعاد لوريس لمسلسل تصدياته، وهذه المرة أنقذ تسديدة محكمة من تشكا في الدقيقة 75، وألغى الحكم هدفا لمدافع آرسنال سوكراتيس بداعي التسلل في الدقيقة 80، وفي اللحظات الأخيرة أطاح لاعب توتنهام موسى سيسوكو بمحاولة قريبة فوق المرمى، لينتهي اللقاء بالتعادل.