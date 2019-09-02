استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بدار سلوى صباح اليوم وبحضور معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم استقبل سموه رعاه الله سمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني الممثل الشخصي لحضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق حيث سلم سموه حفظه الله رسالة خطية من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

هذا وقد حمله سموه حفظه الله ورعاه تحياته لأخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة وتمنيات سموه له بموفور الصحة ودوام العافية متمنيا سموه رعاه الله لدولة قطر وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.

حضر المقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.