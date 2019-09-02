باريس سان جرمان يخطف نافاس من ريال مدريد

أعلن نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، التعاقد مع الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد، وإعارة حارسه الفرنسي ألفونس أريولا إلى النادي

وأفاد نادي العاصمة الفرنسية الإثنين أن نافاس (32 عاما) انضم إلى صفوفه بعقد لأربعة أعوام، بينما انتقل أريولا (26 عاما) إلى النادي المدريدي على سبيل الإعارة لعام واحد في صفقة لا تتضمن خيار الشراء النهائي.

وفي اليوم الأخير لسوق الانتقالات الصيفية، ضم نادي بارما الإيطالي المدافع ماتيو دارميان من مانشستر يونايتد لمدة أربع سنوات.

وخاض الدولي الإيطالي، الذي وصل في يوليو 2015 إلى “أولد ترافورد” من تورينو، 92 مباراة مع مان يونايتد في كل المسابقات وساعد الفريق على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في أول مواسمه.

لكن دارميان البالغ من العمر 29 عاما خاض سبع مباريات فقط مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي، ولم يلعب مطلقا هذا الموسم تحت قيادة المدرب أولي جونار سولسكار..

يأتي انتقال دارميان بعد رحيل زميله المهاجم كريس سمولينغ إلى روما الإيطالي على سبيل الاعارة لمدة موسم.

وانضم ثنائي الهجوم أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو إلى إنتر ميلانو.