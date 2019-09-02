اكد قنصل عام الكويت لدى مدينة نيويورك حمد الهزيم اليوم الاثنين سلامة جميع المواطنين والطلبة الكويتيين من اثار الاعصار (دوريان) الذي يواصل تقدمه نحو ولاية فلوريدا الامريكية.

وقال الهزيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه “بتوجيهات من الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله تقوم البعثات الدبلوماسية في الولايات المتحدة بالتعاون من اجل التأكد من سلامة مواطنينا في نطاق الاعصار المسمى بدوريان واجلائهم ان دعت الحاجة”.

واشار الى ان هناك جهوزية كاملة وتعاون مستمر بين السفارة في واشنطن والمكاتب الفنية التابعه لها مع القنصلية العامة في نيويورك لمتابعه احوال المواطنين المتواجدين في ولاية فلوريدا والعمل على نقلهم الى مناطق امنة.

واضاف الهزيم انه قد تم في وقت سابق تحديد مدينة (تامبا) في ولاية فلوريدا على انها مدينة آمنة حيث تم نفل عدد من الطلبة وبعض السياح اليها ويتواجد هناك فريق من السفارة لمتابعة احوالهم واحتياجاتهم.

وبالنسبة للقنصلية العامة افاد بانها تعسكر في النقطة الامنة الاخرى وهي مدينة (اتلانتا) حيث تم نقل المرضى اليها وبعض السياح وتم حجز غرف فندقية للمواطنين في المدينتين.

واوضح الهزيم “نحن مع المواطنين ونترقب خط سير الاعصار ولدينا القوائم والاعداد للتواصل مع مواطنينا في مناطق سير الاعصار المتوقع ان يدخل سواحل ولاية فلوريدا يوم غد الثلاثاء”.

وذكر الهزيم ان العمل يجري حاليا على تجهيز المأوى والماء للمواطنين تحسبا لاي حالة طوارىء في (اتلانتا) ايضا والتي من المتوقع ان يتم النزوح اليها في اليومين القادمين.