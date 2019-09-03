انطلاق مهرجان القرطاسية ولوازم المدرسة في جمعية الفنطاس

اعلن رئيس لجنة المشتريات في جمعية الفنطاس التعاونية سعود الحرفان في تصريح لـ “الأنباء” انطلاق مهرجان القرطاسية ولوازم المدرسة الثلاثاء المقبل، تحت شعار “التحدي في الأسعار” بمشاركة 10 من كبرى الشركات المتخصصة في مجال القرطاسية والحقائب واللوازم المدرسية، وبخصومات لا تقل عن 70% لأول مرة في تاريخ الجمعية.

واشار في تصريح له الى ان المهرجان يشمل جميع المنتجات والمستلزمات والحقائب والاحتياجات المدرسية ذات الجودة العالية والتي عليها اقبال ومحط انظار الطلبة، موضحا ان الجمعية حرصت على توفير الملابس المدرسية لكل المراحل لاول مرة.

واضاف بان بامكان الجميع الاستفادة من العروض المقدمة في المهرجان الذي سيستمر لمدة أسبوعين، من الثلاثاء وحتى 15 الجاري، في فرع المكتبة بمركز الضاحية، حيث سيجد أولياء الأمور وابناؤهم ما يرغبون فيه بأٌقل من التكلفة بكثير، وقد قمنا بتوزيع فلاير مقارنة أسعار على الأهالي للمقارنة، وهذا يطبق لأول مرة على القرطاسية لمعرفة الأسعار قبل وبعد وإثبات الخصومات بكل شفافية أمام المستهلك.