قال مسؤول بوزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء ان الوزارة تعمل بموجب خطة توفر توسعات مستقبلية في منشآتها واجهزتها الطبية الخاصة بطب الاسنان معربا عن اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي وصل اليه طب الاسنان في الكويت.

جاء ذلك في كلمة للوكيل المساعد لشؤون طب الاسنان الدكتور يوسف الدويري خلال احتفال اقامه (مركز سما) الكويتي لطب الاسنان بمناسبة حصوله على الاعتماد الكندي بجودة الخدمات الصحية وهو الأول من نوعه على المستوى الاهلي في الكويت والثالث على مستوى الشرق الأوسط.

وثمن الدويري الجهود التي بذلها المركز وفريق مراقبة الجودة والطاقم الطبي حرصا منهم على الالتزام بالمعايير الطبية العالمية وتوفير رعاية طبية متقدمة موازية لاحدث ما توصل اليه المجال الطبي.

وحث جميع مراكز طب الاسنان الاهلية الكويتية للحصول على مثل هذه الشهادات التي من شانها المساهمة برفع مستوى الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الخاص.

وأكد حرص الوزارة على تطوير العمل في مجال طب الاسنان مشيرا الى توسعات مستقبلية في المنشآت والاجهزة الطبية التابعة لقطاع الاسنان تشمل توسعة مركز بنيد القار وانشاء مركز جديد لطب الأسنان في مستشفى الاميري.

ولفت الى افتتاح مركز الجهراء التخصصي لطب الاسنان قبل أسابيع والذي يضم 120 عيادة فضلا عن 60 عيادة بالمركز القديم ليصبح اجمالي عدد العيادات 180 عيادة معتبرا اياه اكبر صرح لطب الاسنان عالميا.

وقال ان البرامج المدرسية التابعة لادارة طب الاسنان بوزارة الصحة هي اول من حصل على الاعتماد الكندي قبل عامين حيث يعتبر البرنامج المدرسي اول جهة حكومية حصلت على هذا الاعتماد.

وأعلن الدويري عن تبرع كريم من عائلة السعيد لانشاء مبنى لبرنامج العاصمة المدرسي لطب الاسنان يضم 40 عيادة بمنطقة عبدالله السالم.

ومن جانبها قالت الرئيس التنفيذي للاعتماد الدولي الكندي ليسلي تومسون في كلمة مماثلة ان هذا الاعتماد يأتي بناء على حرص ادارة المركز والقائمين عليه على تقديم خدمة ورعاية طبية مميزه وآمنة للمرضى.

وأوضحت تومسون أن الاعتماد يعكس مدى القدرة على تقديم خدمات متميزة تنافس تلك التي تقدم في المراكز العالمية ومن خلال توفير بيئة ملائمة لكافة العاملين وتساهم برفع مستوى سلامة المرضى وتعزيز الجودة المستمر.

ومن جهتها قالت مدير عام المركز عائشة الشايجي ان المركز يسعى دائما الى تحسين مستوى خدماته عبر قياس جودة الاداء من قبل منظمات الرعاية الصحية الدولية والتي تمتلك السمعة العالمية والمرموقة في هذا المجال.

وأكدت ان المركز يحرص على تطوير الرعاية التي يوفرها عبر توفير كافة الخدمات الجديدة والخبرات والأجهزة الحديثة والتطوير المهني والطبي والتقييم المستمر للجودة.

وبدوره قال رئيس المركز الدكتور رامي عبدالهادي في كلمته ان الرعاية الصحية العالية الجودة تعتبر احدى الركائز الاساسية التي تستهدف تحول الكويت إلى مركز إقليمي رائد ماليا وتجاريا وثقافيا ومؤسسيا وذلك ضمن خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن تصور لسمو أمير البلاد ولرؤية الكويت 2035.