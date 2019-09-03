صحيفة: الكلاب الضالة تعوق هبوط طائرة بريطانية في الكويت

قالت صحيفة “الجريدة” أن قائد إحدى طائرات الخطوط الجوية البريطانية تراجع فجأة عن الهبوط على مطار الكويت الدولي صباح أمس، ليعاود الارتفاع بشكل غير متوقع، ثم الهبوط مرة أخرى بعد تلافي عائق ظهر أمامه على مدرج الطائرة.

وعلمت “الجريدة”، من شاهد عيان، أن الطائرة البريطانية القادمة من مطار هيثرو صباح أمس، فور اقترابها من لمس أرض مطار الكويت، سرعان ما ارتفعت مجدداً بصورة مفاجئة قبل أن تلمس الأرض، مما تسبب في اضطراب المسافرين وقلقهم، ليأتي إلى أسماعهم صوت قائد الطائرة البريطانية، معتذراً عبر الميكروفون بأن الهبوط تعذر فجأة بسبب وجود عدد من الكلاب الضالة في مكان الهبوط.