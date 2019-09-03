افتتاح معرض “كتارا” الدولي للصيد والصقور في الدوحة بمشاركة كويتية

افتتحت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) اليوم الثلاثاء النسخة الثالثة من معرضها الدولي للصيد والصقور (سهيل 2019) بمشاركة 11 شركة كويتية في مجال الاسلحة وذخائر الصيد ومستلزمات البر والرحلات.

وقال المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) الدكتور خالد السليطي في تصريحات صحفية ان “اقبال الزوار بشكل واسع في يوم الافتتاح يعكس حجم المشاركة الدولية المتنامية في المعرض والتي وصلت الى أكثر من 140 شركة محلية وعربية ودولية متخصصة في أسلحة الصيد ومستلزمات الصقور ورحلات القنص ومزارع الطيور”.

واكد السليطي ان معرض (سهيل) اصبح ملتقى عالميا للمهتمين في تراث الصيد والصقور وحقق سمعة واسعة يتردد صداها في مختلف دول العالم وتترقبه جميع الشركات المتخصصة لما يسجله من نمو متسارع ونجاحات متتالية منذ اطلاقه عام 2017.

واوضح ان المعرض يعتبر أضخم واكبر واهم المعارض التي تحتضنها (كتارا) على مدار العام مؤكدا ان النسخة الحالية ل(سهيل) تتميز بكل ما هو ممتع وشيق ومبتكر وجديد في عالم الصيد والصقور ما يعزز مكانته كملتقى تراثي ثقافي اقتصادي يجمع تحت مظلته جميع اجيال مختلفة من محبي تراث الصقارة ورحلات الصيد والقنص.

وتتميز الدورة الحالية ل(سهيل 2019) بمزادين يتم الاول بطريقة الكترونية تتيح للجميع المشاركة من خلال كود خاص لكل مشارك يكتب من خلاله السعر ما يعتبر اضافة نوعية للمعرض كما يتضمن المعرض على مزاد سهيل الذي يعرض افخم انواع الصقور واندرها.

وتشارك في النسخة الثالثة من المعرض شركات محلية واقليمية ودولية واسعة تمثل 20 دولة من شتى انحاء العالم هي الكويت وقطر وباكستان وكينيا وايطاليا وروسيا وبريطانيا واذربيجان وبلجيكا ورومانيا وجنوب افريقيا واسبانيا ولبنان والولايات المتحدة الامريكية والسويد وهولندا وتركيا وايران والبرتغال.

وتتصدر الكويت وقطر وبريطانيا واسبانيا الدول المشاركة متمثلة بعدد كبير من الاجنحة ما يتيح توفير خيارات ومعروضات تسهم بشكل كبير في تلبية تطلعات الزوار واحتياجاتهم وتمكنهم من اكتشاف احدث المعدات والاسلحة والمنتجات والخدمات المقدمة في الصيد.

وتمثلت المشاركة الكويتية بمعروضات تلبي تطلعات الزوار واحتياجاتهم وتمكنهم من اكتشاف احدث المعدات والاسلحة والمنتجات.

وتضم المشاركة الكويتية كلا من مؤسسة النقوشي للبنادق الهوائية ومجموعة العايش انترناشونال وقناص الرهيب للبنادق الهوائية وشركة الخضري لأدوات الصيد البرية.

كما تضم مصنع كشته ومؤسسة هاشم الصليلي وسوق النوماس ومعرض الكويت للصقور وغولدن فيت وشركة رماي وشركة البواردي للاسلحة وذخائر الصيد.