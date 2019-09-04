اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية رفع اولوية التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة (جابر الاحمد) السكنية للسنة المالية (2019 – 2020) وذلك للطلبات المقدمة حتى 31 ديسمبر 2013.

ودعت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاربعاء المواطنين الراغبين في التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة (جابر الأحمد) ل520 شقة إلى مراجعة المبنى الرئيسي وفروعه الثلاثة التابعة لها اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

واوضحت انها ستستقبل مراجعيها اثناء الدوام الرسمي اعتبارا من 8 سبتمبر الجاري في صالة خدمة المواطن بمبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة اضافة الى فروعها في منطقتي القرين والجهراء وفرع برج التحرير.

وذكرت ان المستندات المطلوبة هي شهادة الطلاق في حالة وجود مطلقة وشهادة راتب تفصيلية للموظف الذي يعمل في الجهات الحكومية غير التابعة لديوان الخدمة المدنية وصورة البطاقة المدنية للزوج والزوجة غير الكويتية.

وبينت انه اذا كان صاحب الطلب متقاعدا أو لا يعمل يجب ارفاق شهادات الدراسية للابناء للعامين الدراسيين السابق والحالي بالدرجات من المدارس الحكومية اما المدارس الخاصة فيجب تصديقها من ادارة التعليم الخاص.

وافادت المؤسسة انه في حال كان صاحب الطلب يعمل في القطاع الخاص فعليه احضار شهادة راتب تفصيلية حديثة من جهة العمل مذكور فيها عدم حصوله على بدل إيجار او سكن او بدل سكن من عمله فضلا عن اعتماد التوقيع من غرفة تجارة وصناعة الكويت.

واوضحت انه في حال كان صاحب الطلب يعمل في القطاع النفطي او اي جهة تصرف بدل سكن فعليه احضار شهادة تدرج بدل السكن من القطاع النفطي وشهادة راتب تفصيلية تبين تقاضيه بدل الايجار مبينة انه في حالة حصوله على سكن من قبل جهة العمل فعليه احضار ما يفيد تاريخ استلام السكن.

وقالت (السكنية) في بيانها انه في حال توفي احد والدي اصحاب العلاقة او كلاهما (سواء كويتيا او خليجيا) يجب احضار حصر الوراثة.

وبينت ان احضار المنافذ للاسرة لمدة سنتين يجب ان يكون للحالات التالية “إذا كان لدى صاحب الطلب ابناء دون سن الدراسة – لا يعمل او متقاعد او يعمل في القطاع الخاص – او يعمل بوظيفة سائق او مراسل او حارس ولديه ابناء دون سن الدراسة او اذا كان صاحب الطلب متزوجا من غير كويتية وليس لديه أبناء”.