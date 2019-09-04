قطر تؤكد اهتمامها بشراء نادي روما

أكد عبد العزيز أحمد المالكي، سفير قطر في إيطاليا، أن بلاده مهتمة بشراء نادي روما، إذا كان الأمر معقولًا من الناحية المادية.

وارتبطت قطر بشراء نادي روما منذ فترة، ولكن جيمس بالوتا مالك الجيلاروسي، نفى إمكانية بيع النادي.

وقال المالكي في تصريحات نقلها موقع ‘‘فوتبول إيطاليا‘‘: ‘‘كل شيء ممكن، في الوقت الحالي لست على دراية بأي شيء بين روما وقطر‘‘.

وأكمل: ‘‘إذا كان هناك احتمالًا في المستقبل، فإن قطر سوف تستغل الفرصة، دولتي تحرص بشدة على الاستثمار في المشاريع التي لديها إمكانيات قوية في أي مجال‘‘.

وتابع المالكي: ‘‘سواء كان ذلك في المجالات الرياضية أو الصناعية أو الاقتصادية أو العسكرية، نحن نعمل في كل الجوانب‘‘.

وختم: ‘‘إذا كان شراء روما أمرًا منطقيًا من الناحية المادية، فإن قطر سوف تقدم عرضًا‘‘.