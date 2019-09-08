قالت وزارة التربية الكويتية انها استقبلت اليوم الاحد نحو 87 الف طالب وطالبة في رياض الأطفال ومدارس المرحلة الابتدائية في بداية العام الدراسي الجديد (2019 – 2020) دون اي معوقات تذكر.

واضافت الوزارة في بيان صحفي ان وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي قام بزيارة لمدرسة الفضل بن العباس الابتدائية للبنين التابعة لمنطقة حولي التعليمية للاطمئنان على استعدادات العام الدراسي الجديد.

واوضح ان العازمي اطلع خلال زيارته على جميع مرافق المدرسة مثل الفصول الدراسية والأجهزة والمختبرات والتكييف والكافتيريا وغيرها من المرافق المهمة للاطمئنان على سير العملية التعليمية في أول يوم دراسي.

واشار البيان الى قيام الوكيل المساعد للتعليم العام أسامه السلطان بجولات تفقدية لعدد من مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال شملت مدرسة أم عطية الأنصارية الابتدائية بنات ومدرسة عبداللطيف الديين الابتدائية بنين اضافة إلى روضة المقدسي.

واكد وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال مرافقته لوزير التربية في جولته التفقدية حرص الوزارة بكل قطاعتها ومناطقها التعليمية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في انطلاق العام الدارسي.

وقال مقصيد ان الأسابيع القليلة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة للوكيل الوزارة والوكلاء المساعدين ومدراء المناطق التعليمية للوقوف على أي معوقات لتداركها والعمل على تلافيها لضمان بدء الدراسة في أجواء تربوية آمنة.

وقال البيان ان مديرة الشؤون التعليمية في منطقة العاصمة التعليمية شكرية السعيدي قامت بجولة في بعض مدارس منطقة اليرموك منها مدرسة بحرة الإبتدائية بنات وبدر السيد الرفاعي بنين وروضة اليرموك.

وأشارت السعيدي وفقا للبيان الى انه تم اعداد برنامج لاستقبال الطلبة المستجدين للحد من رهبة أول يوم دراسي في أول مرحلة تعليمية وجذبهم للجو المدرسي الجديد وإشعارهم بالراحة والاطمئنان.

وأوضحت انه تم استقبال الطلبة والطالبات الجدد بالترحيب والأهازيج والهدايا عبر اجواء من الاحتفالات التي تضمن الفقرات المتنوعة والألعاب الجماعية اضافة الى توزيع بعض الألعاب التربوية والكتب التعليمية.