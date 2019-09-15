أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاحد ان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أصدر تعليماته باحالة قضيتين تتعلقان بوفاة طفل في أحد مراكز طب الاسنان وطفلين في احد المستشفيات الى النيابة العامة ومنع المسؤولين عن القضيتين من السفر ومزاولة العمل في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي انه “تم الانتهاء من التحقيق في ملابسات وفاة طفل في مركز لطب الاسنان خلال تلقيه العلاج وإصدار شهادات وفاة لطفلين اخرين عقب حالة اجهاض في أحد المستشفيات قبل التأكد من وفاتهما”.

وأضافت ان “وزير الصحة أحال الموضوعين للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية تماشيا مع ما انتهى إليه التحقيق كما اصدر تعليماته بالغاء تراخيص الأطباء المشتبه بوجود قصور من جانبهم ومنعهم من مزاولة المهنة في البلاد سواء في القطاعين الحكومي أو الأهلي ومخاطبة وزارة الداخلية لمنعهم من السفر”.