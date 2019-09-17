اكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ان استديو الاخبار الجديد يعد نقلة نوعية بتقنيات حديثة في اساليب البث التلفزيوني لقطاع الاخبار والبرامج السياسية وتلفزيون دولة الكويت بشكل عام.

وقال الوزير الجبري خلال جولته في افتتاح استديو الاخبار الجديد في وزارة الاعلام اليوم الثلاثاء ان الاستديو يعد احد اكبر واحدث استديوهات الاخبار في الشرق الاوسط وانجاز رائد يواكب استراتيجية الحكومة لتطوير الاعلام في تعزيز المحتوى من خلال البرامج المتخصصة والنشرات الاخبارية.

واضاف انه تم تصميم الاستديو وفق اعلى المعايير الفنية والتقنية في تكنولوجيا الاعلام الحديث والتي تعزز من جودة الاداء والمحتوى الاعلامي الاحترافي موضحا ان مساحته تبلغ اكثر من 750 مترا مربعا وتم تنفيذه على مرحلتين شملت الاولى بناء شبكة حديثة من الانظمة والمعدات والثانية تضمنت تطوير الاستديو بالشاشات والديكورات الحديثة.

واعرب الوزير الجبري عن شكره لوكيلة وزارة الاعلام منيرة الهويدي وقيادات الوزارة لانجازهم هذا العمل وكافة الطاقم والكادر الوطني لتنفيذهم للمشروع.

من جانبه اكد وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع الاخبار والبرامج السياسية بالانابة عادل العازمي ان استديو الاخبار الجديد يعتبر تقنية حديثة مبتكرة في عمل الاخبار والبرامج السياسية المتخصصة وانطلاقا من اليوم سيرى المشاهدين لتلفزيون الكويت الاخبار والبرامج بحلة مختلفة.

وذكر العازمي انه تمت مراعاة تصميم هذا الاستديو بحيث يتمكن جميع العاملين داخل الاخبار والبرامج السياسية من التنقل بين الاقسام التحريرية المختلفة بسرعة وسهولة اختصارا لوقت وجهد العاملين.

واعرب عن تمنياته ان يكون افتتاح استديو الاخبار بحلته الجديدة اضافة متميزة في شكل الاعلام الكويتي المتخصص في قطاع الاخبار والبرامج السياسية وتعزيز مكانة تلفزيون دولة الكويت بين القنوات العربية. (النهاية) ف ز / ا ع ب