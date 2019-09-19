المنبر الديمقراطي الكويتي: أمن الخليج مسؤولية الجميع

تابع المنبر الديمقراطي الكويتي باهتمام بالغ تطورات الاوضاع وتصاعدها الخطير في الخليج العربي بعد الاستفزازات غير المقبولة التي تنتهجها الأطراف الإقليمية بهدف خلق حالة من عدم الاستقرار العام ما يهدد أمن وسلامة المنطقة ويفسح المجال لتدخلات أجنبية لا يعرف مداها.

وتابع أيضا انعكاس هذه الظروف على الداخل الكويتي، ورفع درجة الاستعداد للقوات الكويتية لمواجهة أي طارئ يهدد أمن البلاد.

والمنبر الديمقراطي الكويتي انطلاقا من هويته ذات البعدين الوطني والعربي القومي، فإنه يؤكد على:

١- الإدانة الكاملة لأية انتهاكات تمس أمن واستقرار منطقة الخليج العربي.

٢- أهمية وحدة المجتمع في مواجهة أية أخطار أو تحديات تمس سلامته.

٣- دعم السياسة الخارجية الكويتية المتوازنة لتهدئة التوتر في المنطقة وإيجاد الحلول المناسبة.

٤- ضرورة رأب الصدع بين دول الخليج العربي وتسوية كافة الخلافات.

٥- أهمية بقاء منطقة الخليج العربي بعيدة عن بؤر التوتر والصراع.

٦- الدفع لمشاركة الشعوب الخليجية للمشاركة في اتخاذ القرار السياسي عبر آليات ووسائل تتيح مساهمة فاعلة