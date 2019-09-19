وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

أكد محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وفاته في المملكة العربية السعودية، الخميس، عن عمر ناهز 83 عاما، وذلك في اتصال مع “سكاي نيوز عربية”.

وقال المحامي منير بن صالحة إن جثمان بن علي سيوارى الثرى في السعودية وليس في تونس.

وكان بن صالحة قد أعلن، الجمعة، أن بن علي نُقل إلى مستشفى في السعودية ، بعد تدهور حالته الصحية.

وأوضح حينها لإذاعة “موزاييك” التونسية، أن ابنة زين العابدين بن علي اتصلت به، قائلة إن والدها “مريض جدا”، بعد سنوات من علاج سرطان البروستاتا.

وكان بن علي قد خرج من البلاد في يناير من عام 2011 في أعقاب الاحتجاجات التي أنهت حكمه.