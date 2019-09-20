الأهلي يخمد انتفاضة الزمالك ويتوج بالسوبر المصري

حصد فريق الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة 11 في تاريخه بعد فوز مثير ومباراة دراماتيكية أمام منافسه التقليدي الزمالك بنتيجة (3-2) ، اليوم الجمعة ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية بحضور 10 آلاف مشجع.

تقدم الأهلي بثلاثية في الدقائق 19 و45+3 و48 عن طريق النيجيري جونيور أجاي “هدفين” وحسين الشحات ولكن الزمالك عاد بقوة للمباراة من ضربتي جزاء سجلهما محمود علاء في الدقيقتين 64 و76 من عمر اللقاء.

وقدم الفريقان مباراة قوية بحضور جماهيري لأول مرة بعد غياب على صعيد لقاءات القمة ووسط صراع تكتيكي بين المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي والصربي ميلوتين سيرجوفيتش “ميتشو” المدير الفني للزمالك.

بدأت المباراة بمحاولات هادئة بين الفريقين وتعرض محمد عبد الغني مدافع الزمالك لإصابة مع الدقيقة 5 ، ووجه عمرو السولية تسديدة قوية للأهلي فوق العارضة وأشرك الزمالك لاعبه محمود حمدي الونش بدلاً من محمد عبد الغني في الدقيقة 8.

وارتكب محمد عواد حارس مرمى الزمالك خطأ سهلاً بالتمرير إلى حسين الشحات الذي سدد في يد الحارس بغرابة وأضاع فرصة سهلة ، ووجه أفشة تسديدة قريبة بجوار القائم وسط ارتباك زملكاوي واضح في الربع ساعة الأولى.

وظهر الزمالك بتحركات شيكابالا ولكن بلا خطورة على المرمى ، واكتفى الفريق الأبيض بالتمريرات الطولية ولكن الضغط تحسن بشكل كبير من لاعبي الزمالك وأبعد الشناوي تمريرة خاطئة من حسين الشحات.

وتألق عواد وأبعد انفراداً من محمد مجدي أفشة النشيط في الدقيقة 19 ، وتقدم جونيور أجاي بعدها بدقائق في المرمى الزملكاوي بتسديدة قوية ليعلن تقدم الفريق الأحمر بعد مرور 19 دقيقة.

حاول الزمالك العودة للمباراة بتسديدة من شيكابالا ، وتلقى الأهلي ضربة قوية بخروج مدافعه محمود متولي بعد مرور 26 دقيقة للإصابة ونزول محمد هاني الظهير الأيمن في قلب الدفاع.. وأضاع أجاي انفراداً ثم فرصة قريبة من جانب أفشة بتسديدة خارج المرمى.

وأبعد ياسر إبراهيم مدافع الأهلي انطلاقة حمدي النقاز ، وضاعت ضربة رأس من حسين الشحات بعد مرور 37 دقيقة ثم تسديدة من شيكابالا ابتعدت عن المرمى وضغط الأهلي على فرجاني ساسي لمنعه من الاستحواذ.. ورفض الحكم بريش احتساب ضربة جزاء للشحات ، وأبعد هاني انطلاقة من ساسي وحصل حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي على إنذار للخشونة قبل أن يحرز حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من خطأ فادح لمحمد عبد الشافي في إبعاد الكرة ليسجلها الشحات ونال محمود علاء مدافع الزمالك إنذاراً كما حصل علي معلول على إنذار وينتهي الشوط الأول بتقدم أهلاوي.

ودفع الزمالك بأول أوراقه بنزول مصطفى محمد بدلاً من محمد أوناجم الذي لم يقدم شيئاً يذكر.. وسجل أجاي الهدف الثالث في الدقيقة 49 من تمريرة بينية متقنة من رمضان صبحي لأجاي الذي أودعها ببراعة في الشباك الزملكاوية.

وارتبك الزمالك بشكل أكبر ونال طارق حامد إنذاراً للخشونة وحصل ياسر إبراهيم مدافع الأهلي على إنذار.. وحصل مصطفى محمد على ضربة جزاء في الدقيقة 63 ونال محمد الشناوي حارس المرمى إنذاراً وسجل محمود علاء هدف الزمالك في الدقيقة 64 من ضربة جزاء.

ودفع الزمالك بإمام عاشور بدلاً من شيكابالا بعد مرور 65 دقيقة.. وأرسل مصطفى محمد الخطير كرة عرضية رائعة أخطأ في إبعادها الشناوي ولم يتسلمها أوباما ، وزادت معاناة الأهلي الدفاعية بعد مرور 71 دقيقة بخروج ياسر إبراهيم مصاباً ونزول حسام عاشور قائد الفريق.

وطالب لاعبو الزمالك بضربة جزاء بداعي لمسة يد ضد حسام عاشور ، وضاع انفراد مصطفى محمد قبل أن يحصل أشرف بن شرقي على ضربة جزاء للزمالك في الدقيقة 75 بعد عرقلته من حمدي فتحي وسجل محمود علاء الهدف الثاني في الدقيقة 76 من ضربة جزاء.

ووجه مصطفى محمد تسديدة بعيدة عن المرمى ، وانطلق النقاز وأرسل كرة عرضية أمسكها الشناوي ثم أبعد الشناوي كرة عرضية آخرى ودفع الأهلي بآخر أوراقه بنزول مروان محسن بدلاً من جونيور أجاي في الدقيقة 84 ، وحصل الونش على إنذار.وأبعد دفاع الزمالك كرة عرضية خطيرة ، وأضاع الزمالك عرضية آخرى.. وضاعت محاولة من مصطفى محمد ثم عرضية من أوباما وسدد بن شرقي كرة في اتجاه المرمى وأهدر مصطفى محمد ضربة رأس قريبة لينتهي اللقاء بفوز الأهلي