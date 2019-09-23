“الفريق الوطني للمناظرات” يبدأ موسمه الجديد عبر تنظيم أول لقاءاته الشهرية

افتتح الفريق الوطني للمناظرات موسمه الجديد عبر تنظيم أول لقاءاته الشهرية الاربعاء الماضي الموافق 18-9-2019م عبر حلقة نقاشية في مكتبة الكويت الوطنية حول “التمييز الإيجابي”، ويأتي ذلك بعد أول أنشطة الفريق في مطلع الشهر من 1-4 سبتمبر حيث أقامت “أكاديمية التحكيم” وهي الأولى من نوعها في الكويت بالتعاون مع مركز مناظرات قطر، والتي حرصت على تطوير مستوى التحكيم في البطولات القادمة للمناظرات هذا الموسم على يد مدربين من خبرات دولية، وساهمت في اجتياز 48 مدرب على مستويين الأول والمتقدم.

بدأت الجلسة النقاشية التي أدارها صالح الفيلكاوي رئيس لجنة الأنشطة حول موضوع “التمييز الإيجابي” من ثلاثة محاور: التمييز الجنسي، العرقي، الطبقي. امتدت الجلسة من الخامسة حتى الثامنة مساءاً تخللها إستراحة قصيرة مدتها 20 دقيقة، وتم عرض خلالها فيديوهات مرئية حول كل محور، ثم علّق عليها الأعضاء ما بين مؤيد ومعارض في نقاش حضاري تم فيه تبادل وجهات النظر المختلفة.

وأشار صالح الفيلكاوي: أن من أهداف الفريق الوطني بالإضافة إلى نشر فكرة المناظرة، وأهمية التفكير الناقد، هو الارتقاء بالحوار، ومناقشة أهم قضايا المجتمع وتثقيفه من خلال تعزيز الحوار بطريقة سليمة وصحيحة ومنطقية، من غير توجيه أو فرّض أراءنا على الآخرين، ومنها جاءت فكرة الحلقات النقاشية للخروج منها بوجهات نظر مختلفة ولكن تصبّ كلها في مناطق النزاع حول القضية بشكل عميق من دون مناقشة قشورها أو الجوانب الهامشية فيها.

وأضاف: الاربعاء كانت أول جلسة نقاشية هذا الموسم ناقشنا فيها التمييز الإيجابي من محاوره الثلاثة، وحلقاتنا النقاشية مستمرة طوال الموسم بشكل دوري حول أبرز قضايا المجتمع المهمة.

كما علّقت روان البلهان رئيس الفريق الوطني للمناظرات قائلة: من منطلق إيماننا بأن المجتمع الكويتي لا يقوم إلا بنهضة الشباب وعزمهم في تطوير مهاراتهم وتوسيع مداركهم وعلو فكرهم، جاءت رؤيتنا في الفريق نحو تعزيز فنون المناظرة ونشر ثقافة التفكير الناقد والحوار البنّاء القائم على احترام الاختلاف في وجهات النظر.

وأشارت إلى: أن الفريق الوطني للمناظرات يضم نخب مميزة من الكفاءات الوطنية الشبابية من أعضاء هيئة تدريس في الجامعات ومختلف قطاعات مؤسسات الدولة بالإضافة إلى طلبة الجامعات والمدارس، كما يحتوي على عدة لجان منها: اللجنة الإعلامية، لجنة الأنشطة، والعلاقات العامة، وأن أنشطة الفريق مختلفة ومتنوعة على مدار موسم كامل تشمل على: حلقات نقاشية في مواضيع مختلفة منها الثقافية والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية وغيرها، بالإضافة إلى جلسات دورية لممارسة التحكيم، ونادي قراءة لمناقشة أهم الأعمال الأدبية والفكرية، وأيضاً تنظيم بطولات المناظرات على مستوى مدارس الكويت وعلى مستوى مؤسسات التعليم العالي وبطولات أخرى مفتوحة، كما تم تنظيم أكاديميات للتدريب والتحكيم.

في الختام قالت البلهان: نستعد في الفريق الوطني إلى تنظيم عدة فعاليات متنوعة سنعلن عن كافة تفاصيلها كاملة قريباً إن شاء الله، وندعو المهتمين على الحرص إلى الإنضمام أو المشاركة في فعاليات الفريق، سائلين المولى عز وجل لنا التوفيق والسداد في خدمة بلدنا العزيز الكويت.

تغطية : أنور الروقي