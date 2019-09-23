أبيدال يرد على أنباء إقالة فالفيردي

أكد الفرنسي إريك أبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة، ثقة إدارة النادي والأمانة الفنية في المدرب إرنستو فالفيردي، نافيًا كل الشائعات الأخيرة حول رحيله.

وأثيرت الكثير من الشكوك حول مصير فالفيردي، وذلك بعدما تلقى الفريق خسارة ضد غرناطة بالليجا بهدفين دون رد.

وقال أبيدال، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “ثقة الأمانة الفنية في فالفيردي؟ نعم، دائمًا هناك ثقة”.

وبسؤاله حول استمرار فالفيردي في منصبه، في ظل الأنباء حول رغبة الجماهير في إقالته، اكتفى أبيدال بالضحك ساخرًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أبيدال رفض التعليق على الأهداف التي يسجلها نيمار مؤخرًا مع باريس سان جيرمان، بعدما أغلق برشلونة هذه الصفحة، بفشل الصفقة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

