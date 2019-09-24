موظفو التربية تجمعوا بمقر النقابة وشكلوا لجنة لمقابلة الوزير ورئيس الديوان

تجمع عدد كبير من موظفي شؤون الطلبة والمناهج بوزارة التربية بمقر نقابة العاملين بوزارة التربية بميدان حولي للتعبير عن رفضهم القاطع لقرار ديوان الخدمة المدنية استثناءهم من العلاوة التي اقرها لموظفي وزارة التربية قبل اشهر .

واعلن رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي دعمه الكامل لمطالب موظفي شؤون الطلبة والمناهج حتى ضمهم للكادر الجديد نظرا لانهم من وظائف الخدمات التربوية المساندة بناء على قرار ديوان الخدمة المدنية 15/2010.

واوضح العازمي ان عدم شمول موظفي شؤون الطلبة والمناهج ضمن الكادر يعد ” ظلما واضحا ” لانهم أعمدة العملية التعليمية ولا يمكن الاستغناء لحظة واحدة عن جهودهم في تسيير العملية التعليمية في البلاد .

واكد العازمي انه لا يضيع حق وراءه مطالب مشددا على ان القانون شمل موظفي شؤون الطلبة ضمن الخدمات المساندة بينما استثناهم قرار ديوان الخدمة المدنية الجائر .

وقام موظفي وزارة التربية المجتمعين بتشكيل لجنة لمقابلة المسؤولين سواء وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي او رئيس ديوان الخدمة المدنية او نواب مجلس الامة للتعريف بما وقع عليهم من ظلم بين واستحقاق شمولهم بالكادر .

وجاء تشكيل اللجنة برئاسة فاطمة الربيع والمقرر عذاري خان وعضوية عبدالعزيز المطيري ونجلاء العتيبي ومريم المطيري وعمر الهديان وعضو مجلس ادارة نقابة التربية عادل زويد.