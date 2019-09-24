وفيات يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

حامد محمد حمد الماجدي 51 عامًا «شُيع» الرجال: سعد العبدالله، ق2، ش213، م179 – النساء: سعد العبدالله، ق5، ش527، م43، ت: 98756599 – 95505222.

زهره طاهر جاسم الشمالي، ارملة، عبدالحميد الاسيري 64 عامًا «شُيعت» ،الرجال: حسينية الشمالي، الدعية – النساء: الرحاب، ق1، ش27، م1 ، ت: 99050961.

عبدالخالق محمود عبدالخالق محمود 60 عامًا «شُيع» الرجال: الفنيطيس، ق8، ش818، م71 – النساء: مبارك الكبير، ق8، ش22، م15 ، ت: 99169144 – 98899985.

وفاء جاسم محمد البلوشي 45 عامًا «شُيعت» ، الرجال: ديوان الكندري، الشعب، ق4 – النساء: الفنيطيس، ق2، ش209، م74 ، ت:97710711.

صقر عبدالله يوسف 77 عامًا «شُيع» قرطبة، ق4، ش1، ج7، م57 ،ت: 60000453.

بدرية محمد يوسف جاسم السليم 73 عامًا «شُيعت» العديلية، ق4، شارع عيسى عبدالرحمن العسعوسي، م24 ، ت:99015910.

محمد مزعل النبهان الشمري 76 عامًا «شُيع» الرجال: الصليبخات، ق2، ش105، ج2، م13، مقابل مدرسة الصليبخات للبنات – النساء: الدوحة، ق2، ش5، م26 ،ت: 97209966 – 66882625.

سمير عبدالله محمد القبندي 59 عامًا «شُيع» الرجال: صباح السالم، ق4، ش12، م59 – النساء: القيروان، ق3، ش309، م50، ت: 55838683.

عايد سراح محمد العنزي 74 عامًا «شُيع» الرجال: سعد العبدالله، ق8، ش825، م929 – النساء: سعد العبدالله، ق8، ش825، م933، ت: 99792992 – 56664463.

سالم إسماعيل الجعفر 54 عامًا «شُيع» الرجال: مسجد القدس، مبارك الكبير، ق7 – النساء: مبارك الكبير، ق2، ش29، م10 ،ت: 99898808 – 99023066 – 66561010

زهره صالح احمد القلاف ارملة، احمد شهاب احمد القلاف 83 عامًا، التاسعة من صباح «غد الأربعاء»، الرجال: مسجد البحارنة، الدعية – النساء: الدعية، ق4، ش44، م10 ،ت: 96696514 – 99605087 – 50571001.