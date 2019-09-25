الدوري الاسباني : ريال مايوركا x اتليتكو مدريد (00ر17جمت – 00ر20 بالتوقيت المحلي) فالينسيا x خيتافي (00ر18 جمت – 00ر21 بالتوقيت المحلي) ريال مدريد x اوساسونا (00ر19 جمت – 00ر22 بالتوقيت المحلي) الدوري الايطالي : روما x اتلانتا (00ر20 جمت – 00ر20 بالتوقيت المحلي) انتر ميلان x لاتسيو (00ر19 جمت – 00ر22 بالتوقيت المحلي) نابولي x كالياري (00ر19 جمت – 00ر22 بالتوقيت المحلي) الدوري الفرنسي : باريس سان جيرمان x ريمس (00ر19 جمت – 00ر22 بالتوقيت المحلي). (النهاية)
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