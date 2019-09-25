شركة أمريكية للسجائر الإلكترونية توقف إعلاناتها الترويجية

أعلنت شركة (جول لابس) الأمريكية لصناعة السجائر الإلكترونية اليوم الأربعاء وقف الاعلانات الترويجية لسجائرها الإلكترونية مع تزايد حالات الوفيات المرتبطة باستعمال السيجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة.

وأكدت الشركة في بيان أنها قررت “وقف بث جميع الإعلانات المطبوعة والرقمية لمنتجاتها في الولايات المتحدة” كما اكدت أنها لن تمارس حملة ضغط ضد التوجه الرسمي الأمريكي بمنع السجائر الإلكترونية المنكهة موضحة في هذا السياق أنها قررت “الامتناع عن ممارسة الضغط على الإدارة الأمريكية بشأن مسودتها التوجيهية والالتزام بتقديم الدعم الكامل للسياسة النهائية والامتثال لها عندما تدخل حيز التطبيق”.

كما أعلنت الشركة استقالة رئيسها التنفيذي كيفن برنز الذي يعتبر أحد المؤسسين للشركة.

ياتي هذا بعد يوم واحد من إعلان حاكم ولاية (ماساشوستس) تشارلي بيكر حظرا مؤقتا على بيع السجائر الإلكترونية في الولاية “إلى إشعار جديد”.

وقرر الحاكم إعلان حال الطوارئ الصحية العامة “ردا على تفشي مرض الرئة الحاد المرتبط بالسجائر الإلكترونية”.

وأكدت السلطات الصحية أمس تسجيل تاسع حالة وفاة في الولايات المتحدة مرتبطة باستعمال السجائر الإلكترونية.