“الداخلية” تنشر توضيحا عن مسافرة عربية وابنتها تحملان جواز سفر دانماركي

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يتضمن تلفظ سيدة دنماركية من أصول عربية بعبارات خادشه وألفاظ غير لائقة يعاقب عليها القانون.

حيث أن المذكورة وصلت إلى المطار وبصحبتها إبنتها على متن إحدى الرحلات وطلبت صرف سمة دخول سياحية للبلاد وعند التدقيق على أوراقها الثبوتية وجواز سفر الابنة تبين أن صلاحيته أقل من 6 أشهر ومدون تمديد بخط اليد وهو ما يخالف شروط صرف سمة الدخول مما أثار شكوك رجال جوازات المطار، وتم إحالتها إلى جهة الاختصاص للتأكد من صحة التمديد اليدوي من عدمه حيث لم يتم الاستدلال على صحته وقامت جهة الاختصاص بإحالتهما الى فندق المطار تمهيداً لترحيلهم. وأشارت الإدارة أن وزارة الخارجية الدنماركية تواصلت مع نظيرتها الكويتية وأكدت صحة البيانات وصلاحية مدة تمديد جواز سفر الابنة وعلى الفور تم صرف سمة الدخول السياحية لهما.

وتؤكد الإدارة أن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) قد أشادت وصنفت مطار الكويت الدولي ضمن المطارات المتقدمة والمتطورة دولياً في تطبيق كافة قواعد الأمن والسلامة المنصوص عليها وملتزم ببروتوكولات استقبال الزائرين والقادمين إليه، منوهة أن رجال جوازات المطار تعاملوا مع الأم والابنة بكل رقي ووفق ما تشدد عليه التعليمات من حسن الاستقبال بالضيوف. وتعرب وزارة الداخلية عن اعتزازها بجهود جميع العاملين بمطار الكويت الدولي من ضباط وضباط صف ومدنين والذين يعملون بتفاني وإخلاص على مدار الساعة لخدمة جميع المسافرين باعتبارهم الواجهة الحضارية الأولي لدولة الكويت. وتوضح الإدارة في ذات الوقت أن الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية قامت بتحريك دعوي قضائية عقب تداول مقطع الفيديو المسيء، لافته أنه لا تهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بدولة الكويت أو مؤسساتها أو منتسبي المؤسسة الأمنية وستلاحقهم لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.