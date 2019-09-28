اعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم الجمعة عن اعتماد 9 حكام كويتيين لادارة المباريات باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد من قبل المجلس التشريعي الدولي لكرة القدم للمرة الأولى.

وقال الاتحاد في بيان صحفي ان الحكام الذي تم اعتمادهم هم سعد الفضلي وعبدالله جمالي وهاشم الابراهيم وعمار اشكناني وعبدالله الكندري وعبدالله الهندال وفارس الشمري وعلي جراغ وعبدالهادي العنزي.

واضاف انه اعتبارا من يوم غد السبت سيتم اسناد المباريات التي تشهد تطبيق التقنية للحكام الكويتيين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الكويتي (دوري فيفا).