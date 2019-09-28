حذر نائب مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الاتصالات والمعلومات الدولية روبرت ستراير اليوم السبت السلطات البلجيكية من التعاون مع الصين لإنشاء بنيتها التحتية المعتمدة على تقنية الجيل الخامس الجديدة (5 جي) في البلاد.

وقال ستراير في تصريح صحفي بمقر السفارة الامريكية في بروكسل نقلته وسائل الاعلام المحلية انه “بموجب القانون الصيني يتعين على شركة (هواوي) الصينية التعاون مع أجهزة المخابرات الصينية”.

واضاف انه “سيتم استخدام تقنية (5 جي) للسيارات ذاتية القيادة والتطبيب عن بعد والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الحيوية لضمان إمدادات المياه والكهرباء لذلك علينا أن نكون حذرين جدا بشأن مع من نتعاون”.

وذكر ستراير ان الولايات المتحدة قلقة بشكل خاص نظرا لوجود مقر حلف شمال الاطلسي (ناتو) في بروكسل موضحا ان “شبكة صينية من الجيل الخامس قد تعوق قدرتنا على تحريك القوات أو قد تسمح للأعداء باكتساب نظرة ثاقبة على أنظمة دفاع (ناتو) لدينا”.

واشار الى ان الولايات المتحدة “حذرت الدول من عدم مشاركة المعلومات الحساسة معهم في حال تعاونهم مع الصين في تقنية (5 جي)”.