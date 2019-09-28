تغلب نادي السالمية اليوم السبت على نظيره الشباب بنتيجة (5-3) ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري فيفا).

وسجل أهداف السالمية في المباراة التي أقيمت على استاد الشباب أليكس ليما (هدفان) وهدف لكل من مبارك الفنيني وعدي الدباغ ومساعد ندا في حين سجل للشباب أحمد الزنكي (هدف) وطريق بيراهيم غاي (هدفان).

وبهذا الفوز يرفع السالمية رصيده إلى أربع نقاط في حين تجمد رصيد الخاسر عند ثلاث نقاط.

وتختتم الجولة الثانية منافساتها يوم غد الأحد بلقاء يجمع الكويت والنصر.

وشهدت المباراة تطبيق تقنية الحكم المساعد (VAR) بإدارة حكام كويتيين للمرة الأولى.