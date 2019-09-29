قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي اليوم الاحد ان الكويت لديها استراتيجية وخارطة طريق واضحة لتحقيق هدف التحولات الرقمية والتطور التكنولوجي فيها.

جاء ذلك في كلمة لمهدي خلال حلقة نقاشية نظمها مركز الكويت للسياسات العامة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتية بعنوان (الرقمنة – التكنولوجيا الرقمية – الطريق السريع الجيد للبلدان الصغيرة نحو النجاح).

واضاف ان الكويت لديها بنية تحتية لتكنولوجيا متطورة في المجال الرقمي خاصة في مجال تقنية الجيل الخامس مبينا ان ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية كبيرة لها انعكاسات على الكويت.

واوضح ان التحول التكنولوجي الرقمي هو هدف ضمن سياسات الخطة الانمائية للدولة مشيرا الى ان المؤشرات التي تعكس تطور الكويت في هذا المجال تتضمن قدرة الدولة على التحول نحو التكنولوجيا الرقمية.

وذكر ان هذا المؤشر يظهر من خلال انتشار استخدام الاجهزة الذكية وغيرها من الاجهزة فضلا عن قدرة المواطنين والمقيمين على التعامل مع التكنولوجيا الرقمية بشكل جيد.

ولفت الى احتلال الكويت المركز الثاني عالميا في الاعتماد على تقنية الجيل الخامس بعد كوريا الجنوبية من خلال عدد اجهزة البث المخصصة لهذه التقنية والبنية التحتية لها بناء على حجم الدولة وذلك بحسب تقرير من شركة هواوي الصينية.

وذكر مهدي ان التحول الرقمي على المستوى العالمي اظهر اسواقا جديدة مع انتهاء اخرى تقليدية مثل اسواق التجزئة التي احتلت مكانها الشركات الرقمية والتكنولوجية خلال السنوات الخمس الماضية.

ولفت الى ان التحولات العالمية تشهد منافسة قوية في مجالات التكنولوجيا الرقمية مع دخول الصين كمنافس عالمي خاصة مع ما تشهده من تطور تكنولوجي رقمي متسارع على المستوى العالمي.