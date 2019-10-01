نجم برشلونة يتلقى عرضًا من صديق كريستيانو

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن أحد نجوم برشلونة تلقى عرضًا لعقد شراكة مع صديق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن والد أنسو فاتي، نجم برشلونة الشاب، تلقى اتصالًا من وكيل اللاعبين البرتغالي خورخي مينديز كي يصبح ممثلًا للاعب.

ويعد مينديز من أكبر وكلاء اللاعبين في العالم، كما أنه يمثل كريستيانو ويعد صديقًا مقربًا للنجم البرتغالي.

يذكر أن فاتي استغل غياب ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبلي في مطلع الموسم الحالي للإصابة، وأثبت قدراته مع الفريق الأول لبرشلونة من خلال المشاركة وصناعة وإحراز الأهداف.

ويعد فاتي هو أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يخوض مباراة بدوري أبطال أوروبا بعمر 16 عامًا و321 يومًا.