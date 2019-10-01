دوري ابطال أوروبا:
ريال مدريد x كلوب بروج (55ر19 بالتوقيت المحلي – 55ر16 جمت)
أتلانتا x شاختار دونيتسك (55ر19 بالتوقيت المحلي – 55ر16 جمت)
غالطة سراي x باريس سان جيرمان (00ر22 بالتوقيت المحلي – 00ر19 جمت).
النجم الأحمر x أوليمبياكوس (00ر22 بالتوقيت المحلي – 00ر19 جمت).
مانشستر سيتي x دينامو زغرب (00ر22 بالتوقيت المحلي – 00ر19 جمت).
توتنهام هوتسبير x بايرن ميونيخ (00ر22 بالتوقيت المحلي – 00ر19 جمت).
يوفنتوس x باير ليفركوزن (00ر22 بالتوقيت المحلي – 00ر19 جمت).
لوكوموتيف موسكو x اتلتيكو مدريد (00ر22 بالتوقيت المحلي – 00ر19 جمت).
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