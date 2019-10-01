دوري ابطال أوروبا:

ريال مدريد x كلوب بروج (55ر19 بالتوقيت المحلي – 55ر16 جمت)

أتلانتا x شاختار دونيتسك (55ر19 بالتوقيت المحلي – 55ر16 جمت)

غالطة سراي x باريس سان جيرمان (00ر22 بالتوقيت المحلي – 00ر19 جمت).

النجم الأحمر x أوليمبياكوس (00ر22 بالتوقيت المحلي – 00ر19 جمت).

مانشستر سيتي x دينامو زغرب (00ر22 بالتوقيت المحلي – 00ر19 جمت).

توتنهام هوتسبير x بايرن ميونيخ (00ر22 بالتوقيت المحلي – 00ر19 جمت).

يوفنتوس x باير ليفركوزن (00ر22 بالتوقيت المحلي – 00ر19 جمت).

لوكوموتيف موسكو x اتلتيكو مدريد (00ر22 بالتوقيت المحلي – 00ر19 جمت). 