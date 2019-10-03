سجل الرحالة والدراج الكويتي عبدالمحسن البغلي انجازا رياضيا جديدا للكويت بعد ان قطع بدراجته النارية 11 الف كيلومتر داخل الصين خلال 32 يوما ليصبح اول دراج عالمي يقطع الصين من حدودها مع باكستان الى حدودها مع نيبال.

وقال الرحالة البغلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس انه بدأ رحلته الى الصين عبر معبر (كونجراب) على الحدود الغربية مع باكستان ليجوب عددا من المناطق والأقاليم الصينية وصولا الى معبر (جايرونج) على الحدود مع نيبال.

وأضاف انه رفع علم الكويت في ابرز المناطق والمعالم بالصين ومنها سور الصين العظيم ومجسم (طفل الأرض) في منطقة (قويتشو) وكذلك عند معبر (كومولانجما) في التبت وهو اعلى طريق في الصين بارتفاع 5280 متر من سطح البحر والقريب من المدخل المؤدي الى قمة (افرست) حيث تقل به نسبة الأكسجين بشكل كبير.

وذكر الرحالة البغلي انه قام بتوثيق هذه الاحداث على موقع خرائط (غوغل) كأول دراج عالمي يرفع علم بلاده في هذه المناطق والمعالم التاريخية بعد ان قطع 11 الف كيلومتر خلال 32 يوما داخل الأراضي الصينية مبينا ان رحلته التي بدأها من الكويت في أواخر يوليو الماضي استغرقت 65 يوما حيث قطع بها حتى الان 16500 كيلومتر.

وانطلق الرحالة البغلي من الكويت مرورا بالسعودية ثم الى الامارات قبل ان يركب العبارة من مدينة الشارقة الى ميناء (بندر عباس) في ايران ليتوجه بعدها الى منطقة (زهدان) على الحدود الإيرانية الباكستانية وصولا الى معبر (كونجراب) – بوابة الصين الغربية.