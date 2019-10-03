اكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق عصام النهام اليوم الخميس الحرص على تقديم كل التسهيلات للصحفيين لمساعدتهم في اداء مهام عملهم وتذليل اي عقبات قد تعترضهم.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية عقب لقاء الفريق النهام رئيس لجنة شؤون المهنة في جمعية الصحفيين الكويتية عدنان الراشد حيث بحثا موضوعات ذات اهتمام مشترك.

ونوه النهام بدور جمعية الصحفيين لجهة تعزيز الثقافة مجتمعيا.