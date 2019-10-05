اعلن رئيس نادي الرماية الكويتي دعيج العتيبي انطلاق بطولة سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح السنوية الكبرى للرماية الخميس المقبل وتستمر 3 ايام ايذانا بانطلاق الموسم المحلي للنادي (2019 – 2020).

وقال العتيبي في تصريح للصحفيين اليوم السبت ان هذا الحدث وهو باكورة بطولات النادي المحلية سيقام على مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي للرماية ويتضمن مسابقات (سكيت) و(تراب) و(مسدس ضغط الهواء) 10 و50 مترا و(البندقية) 50 مترا و(القوس والسهم) الاولمبي.

واضاف ان البطولة ستشهد مشاركة واسعة من رماة وراميات النادي والحرس الوطني والاتحاد الرياضي العسكري واتحاد الشرطة الرياضي.

واعتبر ان البطولة من اهم البطولات المحلية لما لها من مكانة خاصة لدى اسرة الرماية الكويتية مبينا ان جميع الرماة والراميات لديهم شغف كبير للفوز بها.

وذكر ان اللجنة المنظمة تعمل على انهاء التجهيزات ليخرج هذا الحدث بابهى صورة واهمها تهيئة الميادين وجميع مرافق النادي وتوفير المستلزمات الخاصة بالرماة والراميات وفق آلية عمل مدروسة وتوفير الطاقم الفني والاداري ولجان التحكيم.

وأعرب عن شكره لسمو ولي العهد على دعمه وتشجيعه المتواصل لأبنائه الرياضيين لا سيما منتسبي رياضة الرماية ما يشكل دافعا قويا لتحقيق انجازات مميزة على المستوى الدولي.

وافاد بان مجلس ادارة النادي اعتمد جدول مسابقات الموسم المحلي الرياضي الجديد (2019/2020) بتنظيم العديد من البطولات التي تحمل اسماء شخصيات ورموز كبيرة في الكويت ومؤسسات وطنية داعمة لرياضة الرماية الكويتية.