شاركت الكويت اليوم السبت في بازار دبلوماسي سنوي تنظمه (مبرة ام الحسين) الخيرية ويخصص ريعه لصالح مشاريع وبرامج المبرة التي ترعى الأطفال الايتام.

وقالت رئيسة (مبرة ام الحسين) الأميرة بسمة بنت طلال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البازار السنوي الذي يعقد بمشاركة البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في الأردن يهدف في المقام الأول الى رعاية الايتام مثمنة دور البعثات المشاركة في البازار ولاسيما الكويت.

واضافت الاميرة بسمة ان الكويت “عودتنا على مبادراتها السخية من خلال عطاء يتواصل ومعالمه واضحة في المملكة بفضل القيادة السياسية بالكويت”.

واضافت ان مشاركة الكويت في المعرض تلقى اهتماما من المجتمع الأردني انطلاقا من علاقات الود والتقدير للكويت التي تحرص سنويا على المشاركة في المعرض وفعالياته مجسدة دورها في اطار المسؤولية المجتمعية.

من جانبه قال سفير الكويت لدى الاردن عزيز الديحاني ل(كونا) ان “مشاركتنا في هذا البازار والاعمال الخيرية عموما تعد من ركائز السياسات الخارجية للكويت ووفقا لتوجيهات قائد العمل الانساني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح”.

واستعرضت الاميرة بسمة يرافقها السفير الديحاني معروضات الجناح الكويتي ضمن جولة شملت اجنحة البازار الذي بدأ قبل نحو 55 عاما ويقام هذا العام بمشاركة نحو 50 دولة تعرض منتجاتها التراثية ومأكولاتها الشعبية.

وعرضت البعثة الدبلوماسية الكويتية في جناحها منتجات تراثية وصناعات نسيجية وقطنية ومشغولات يدوية ومواد غذائية وحلوى تراثية تم بيعها مباشرة للجمهور والزوار ليخصص ريع هذه المنتجات كاملا ل (مبرة أم الحسين) وهي جمعية خيرية تطوعية ترأسها الأميرة بسمة بنت طلال وتهدف إلى رعاية الأيتام.

وتتولى (مبرة ام الحسين) رعاية الاطفال الايتام والمعرضين للخطر وتقدم خدمات الرعاية والتعليم اللازمة لهم منذ عام 1951.