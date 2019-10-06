يوفنتوس يسلب إنتر صدارة الكالتشيو في ليلة أرجنتينية

فاز يوفنتوس على نظيره إنتر ميلان، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما بملعب جوزيبي مياتزا، بمنافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، ليلحق بمضيفه أول هزيمة له بالمسابقة.

أحرز الأرجنتينيان باولو ديبالا وجونزالو هيجواين هدفي يوفنتوس بالدقائق 4 و80، بينما سجل مواطنهما لاوتارو مارتينيز هدف إنتر الوحيد بالدقيقة 18، ليصطبغ ديربي إيطاليا بلون التانجو.

وبهذا الفوز، أوقف يوفنتوس قطار النيراتزوري، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة ويتصدر المسابقة، بينما تجمد رصيد الإنتر عند 18 نقطة ويتراجع للمركز الثاني.

يوفنتوس بدأ المباراة بشكل قوي، بعدما تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 4، بعد كرة طولية من بيانيتش في ظهر الدفاع وصلت إلى ديبالا الذي توغل لداخل المنطقة وسدد من الناحية اليسرى لتسكن الكرة الشباك.

وكاد كريستيانو رونالدو أن يضيف ثاني الأهداف في الدقيقة 9، بعدما حصل على الكرة الطولية في الناحية اليسرى وتوغل ومر ليسدد من خارج المنطقة تصويبة قوية ارتطمت بالعارضة ومنعت هدف ثانٍ ليوفنتوس.

وحصل إنتر ميلان على ركلة جزاء بالدقيقة 17 بعد عرضية من الجهة اليمنى ارتطمت بيد ماتياس دي ليخت، ليقرر حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء، تمكن لاوتارو مارتينيز من تحويلها إلى هدف التعادل بالدقيقة 18.

واقترب لاوتارو من تسجيل هدفه الثاني في شباك يوفنتوس، بعد خطأ من بونوتشي حصل على إثره مارتينيز على الكرة وتوغل داخل المنطقة ليسدد تصويبة قوية ويتصدى تشيزني ببراعة لها ويبعدها عن مرماه.

وشهدت الدقيقة 33، إجراء كونتي لأولى التبديلات الإضطرارية بعدما تعرض ستيفانو سينسي، نجم وسط الفريق، لإصابة في الفخذ لم يستطع إكمال المباراة على إثرها، ليحل محله ماتياس فيتشينو.

وتألق هاندانوفيتش أمام تصويبة رونالدو من على حدود المنطقة، ليحرمه من تسجيل الهدف الأول له بالمباراة.

وفي الدقيقة 41، أحرز رونالدو هدفًا ثانيًا لليوفي، بعد لمسة بينه وبين ديبالا، انتهت بحصوله على الكرة ليسددها على يسار هاندانوفيتش وتسكن الشباك، إلا أن الحكم قرر إلغاء الهدف بداعي وجود حالة تسلل على ديبالا.

ومع إطلاق الحكم لصافرة الشوط الأول، دخل لاعبي وإداري الفريقين في مشادات، في ظل مطالبة يوفنتوس بركلة جزاء بعد ضربة حصل عليها ديبالا من جودين.

ومع بداية الشوط الثاني، حصل بيرنارديسكي على الكرة أمام منطقة جزاء الإنتر، ليسدد تصويبة قوية بالقدم اليسرى تمكن هاندانوفيتش من الإمساك بها.

وأهدر ديبالا انفراد صريح بالمرمى بالدقيقة 56، بعد تمريرة من بين المدافعين من خضيرة، لينفرد ديبالا ويسدد الكرة ويتصدى هاندانوفيتش الذي دافع عن مرماه ببسالة.

وكاد فيتشينو أن يضيف الهدف الثاني للإنتر، بعدما سدد كرة قوية من خارج المنطقة بالدقيقة 69، ارتطمت بالمدافع دي ليخت ومرت بجوار القائم الأيمن لتشيزني الذي وقف بمرماه يشاهد الكرة التي كادت أن تسكن مرماه.

رونالدو عاد بمحاولة من الجهة اليسرى بعدما حاول مراوغة دي فريق، ليسدد تصويبة أرضية قوية أبعدها هاندانوفيتش عن مرماه.

وفي الدقيقة 80، سجل هيجواين الهدف الثاني ليوفنتوس بعد عدة لمسات من رونالدو إلى بيانيتش الذي مرر الكرة لهيجواين وسط خطأ في التمركز من باستوني مدافع الإنتر، ليسدد هيجواين تصويبة قوية في الشباك.

وأهدر فيتشينو فرصة تعديل النتيجة، بعدما انفرد بمرمى يوفنتوس بالدقيقة 85، ليسدد كرة أرضية ويتصدى تشيزني ويبعدها عن مرماه.