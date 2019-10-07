اعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم الاحد تخصيص طائرة لنقل مشجعي المنتخب الوطني الى العاصمة عمان لمؤازرة (الازرق) في لقائه مع نظيره الاردني المقرر له 10 اكتوبر الجاري ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم (قطر 2022) وآسيا (الصين 2023).

وقال (اتحاد القدم) في بيان ان الطائرة الخاصة التي وجه رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الاحمد بتوفيرها ستقل الجمهور الى الاردن في نفس يوم اللقاء موضحا انه تم فتح الباب لتسجيل اسماء الراغبين في حضور المباراة.

ونقل البيان عن رئيس الاتحاد الشيخ احمد اليوسف الصباح جزيل الشكر والامتنان الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح على دعمه للاتحاد وتوفير الطائرة الخاصة مشيدا بدور رئيس اللجنة الاولمبية في تسهيل جميع الامور وتذليل الصعاب لنقل جماهير الازرق الى الاردن.

يذكر ان المنتخب الكويتي قد خاض مباراتين ضمن التصفيات المشتركة إذ فاز في الاولى التي اقيمت يوم 5 سبتمبر الماضي على نظيره النيبالي بسبعة اهداف نظيفة في حين خسر امام نظيره الاسترالي في 10 من الشهر نفسه بنتيجة (0 – 3).

ويقضي نظام التصفيات المشتركة بتأهل اصحاب المراكز الاولى في المجموعات الثماني وافضل اربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني الى التصفيات النهائية لبطولة كأس العالم (قطر 2022) اضافة الى التأهل المباشر لكأس آسيا (الصين 2023) في حين تتنافس بقية المنتخبات على 11 مقعدا للبطولة الآسيوية.