اكدت وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الكويتية الدكتورة جنان رمضان اليوم الاثنين حرص الكويت على نقل تجربتها في مجال الرعاية السكنية للدول العربية الشقيقة.

وقالت رمضان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركتها في المنتدى الوزاري العربي الثالث للاسكان والتنمية الحضرية المنعقد في دبي “ناقشنا الهموم والتحديات المشتركة وأجمعنا على ضرورة اشراك القطاع الخاص في حل القضية الاسكانية”.

واضافت ان المنتدى سهل تبادل الخبرات والتجارب بين الكويت وعدد من الدول العربية لاسيما الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

واوضحت انها سلطت الضوء في حلقات نقاشية متعددة على آلية انجاز المشاريع الاسكانية في الكويت حسب افضل الممارسات على نحو يتماشى مع خطة التنمية التي تتبناها وترتكز في اهم بنودها على انشاء مدن حضرية متكاملة ومستدامة.

وبينت ان اهم ما ميز المشاركة الكويتية في المنتدى هو عرض تجربتها في انشاء مدن سكنية متكاملة في شمال وجنوب الكويت وربطها بشبكة طرق تربطها بالعاصمة “وقد كانت المشاريع الاسكانية الكويتية المعروضة محط تقدير من قبل النظراء العرب والخليجيين”.

وأشارت رمضان الى ان القضية الاسكانية تواجهها العديد من التحديات في العالم العربي مؤكدة ان مثل هذه المنتديات تفتح آفاقا جديدة للوصول لحلول عملية عبر النقاشات التي تتم فيها.

وذكرت انها شاركت في الاجتماع الدوري ال36 لوزراء الاسكان العرب المقام على هامش المنتدى الوزاري اذ تم تباحث القضية الاسكانية العربية عن قرب وتم الاتفاق على 25 بندا من شأنها رفع مستوى الرعاية السكنية في العالم العربي.

وناقش الوزراء العرب في المنتدى عددا من الموضوعات المتعلقة بقطاع الاسكان ابرزهاالموقع الكتروني الخاص بمجلس وزراء الاسكان العرب وتصميم قاعدة بيانات عربية متكاملة لاعطاء ارقام دقيقة حول الطلبات الاسكانية وتوقعاتها في المستقبل.

كما ناقش الوزراء ايضا آليات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة العالمية 2030 والاستراتيجية العربية للاسكان والتنمية الحضرية.

ويقام المنتدى الوزاري العربي الثالث للاسكان والتنمية الحضرية برعاية جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ويشارك فيه عدد من وزراء الاسكان العرب الى جانب بعض الخبراء الاجانب.