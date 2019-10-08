قال مدير مجموعة الاستكشاف في شركة نفط الكويت محمد الدواس اليوم الثلاثاء ان عملية المسح الزلزالي لحقول غرب الكويت ستطرح مناقصتها خلال الستة اشهر المقبلة ليبدأ المسح الزلزالي فيها.

واوضح الدواس في حلقة نقاشية اقامتها وزارة النفط بعنوان (مشروع الحفر البحري) ان عملية الحفر ستبدأ في اول بئر باسم (النوخذة 1) قبل يونيو 2020 وذلك وفقا للعقد المبرم مع المقاول.

واضاف انه يأتي بعد ذلك الحفر في خمسة آبار أخرى لاستكمال العملية الاولى من الحفر وصولا الى ما يقارب 20 عملية حفر في الابار.

وفي سياق متصل اكد وكيل وزراة النفط الشيخ الدكتور نمر الصباح في بيان صادر عن وزارة النفط الحرص على تسليط الضوء على المشاريع الجديدة التي يتبناها القطاع النفطي عبر مشروع الثقافة البترولية بالتعاون مع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة.

من جهتها اوضحت رئيس مشروع الثقافة البترولية ومراقب العلاقات العامة ومراقب الاعلام البترولي بالانابة في الوزارة الشيخة تماضر الصباح وفق البيان ان مشروع الحفر البحري يطلق حقبة جديدة كليا من عمليات التنقيب واستخراج النفط في الكويت.

واضافت الشيخة تماضر ان هذا الامر يزيد من احتمالية انتاج المنتجات النفطية وتقوية الاقتصاد المحلي لافتة الى ان هذا المشروع من المشاريع التي تزيد من الفرص امام الاجيال القادمة.

واشارت الى ان اقامة الندوات والمحاضرات النفطية تأتي انطلاقا من حرص الوزارة على التعريف وتثقيف الجيل بما هو جديد.