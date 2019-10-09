ميسي: فكرت في مغادرة برشلونة

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، أنه فكر في مغادرة النادي الكتالوني، في وقت سابق.

وقال ميسي، خلال حواره مع “راديو كتالونيا”: “مررت بوقت عصيب في أعوام 2012 و2013 و2014 بسبب أزمة الضرائب.. كان الأمر صعبًا بالنسبة لي ولعائلتي، حيث أن الناس لم يدركوا حقًا ما كان يحدث لي وما كان يقال، كما أن الصحافة لعبت دورًا في هذا الأمر”.

وتابع: “أعتقد أنني كنت أول من يتم التحقيق معه من قبل الضرائب، ولهذا السبب كان الوضع صعبًا للغاية، ثم تم التحقيق مع آخرين، وكان يقال لهم: (إما أن تدفعوا أو سيحدث لكم ما حدث لميسي)”.

وواصل: “كان أطفالي صغارًا في ذلك الوقت، ولذلك فكرت في المغادرة بكل صراحة.. الأمر لا يعود إلى أنني أردت مغادرة برشلونة، ولكن ترك إسبانيا بأكملها، لأنني شعرت بسوء المعاملة ولم أكن أريد الاستمرار هنا”.



وأردف ميسي: “كانت هناك العديد من الأبواب المفتوحة أمامي في ذلك الوقت، لكن لم يكن هناك أي شيء رسمي، لأن الجميع كان يعلم أن رغبتي هي البقاء هنا”.