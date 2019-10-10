حقق المتسابق الكويتي راشد الدواس اليوم الخميس لقب بطولة العالم للدراجات المائية 2019 فئة (الهواة محدودة التعديل) المقامة حاليا في ولاية (اريزونا) الامريكية وتستمر حتى 13 الجاري.

واعرب الدواس في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن بالغ سعادته بتحقيق هذا اللقب ورفع علم الكويت في هذا المحفل العالمي لافتا الى ان المنافسة كانت قوية ولم يكن ما حققه سهلا نظرا لتقارب مستوى المتسابقين الا ان فارق الاداء هو من حسم السباق لمصلحته.

واوضح انه استعد للبطولة من خلال معسكر تدريبي مكثف في الولايات المتحدة الامريكية للعمل على تطوير ادائه ورفع لياقته البدنية للظهور بالمستوى المطلوب في اقوى بطولات الدراجات المائية عالميا حيث يتنافس فيها اقوى المتسابقين.

واشار الى انه لم يحالفه الحظ في فئة (المحترفين محدودة التعديل) بسبب عطل فني في الدراجة على الرغم من انه كان يحتل المركز الثاني بالفئة ذاتها.

ولفت الدواس الى ان تجربته السابقة خلال مشاركته في البطولة عامي 2017 و2018 حيث فاز بفئتي المبتدئين (ستوك) و(الهواة محدودة التعديل) اكسبته الخبرة الكافية للمنافسة في مختلف السباقات.

واشاد الدواس بدعم واهتمام اسرته ولاسيما والده الذي يرافقه في البطولة الامر الذي يعطيه دافعا معنويا لتقديم افضل ما لديه في السباق مثنيا على الطاقم الفني والمشرف عليهم بطل العالم الكويتي عبدالله الفاضل الذي سيشارك في فئات كبار المحترفين بعد يومين.

يذكر ان بطولة العالم للدراجات المائية 2019 تقام تحت مظلة اتحاد (IJSBA) للدراجات المائية وبمشاركة اكثر من 27 دولة.