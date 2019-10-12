تأهل اللاعبان الكويتيان محمد الموسوي وسلمان الموسوي الى الادوار النهائية في منافسات الكاراتيه (كاتا) ضمن دورة الالعاب العالمية الشاطئية لاتحاد اللجان الاولمبية الوطنية (قطر 2019) التي انطلقت فعالياتها يوم امس الجمعة.

وحقق اللاعب سلمان الموسوي المركز الاول على مجموعته بتحقيقه 46ر24 نقطة فيما جاء الفرنسي مونتاريلو ثانيا ب28ر24 نقطة والصيني وانغ ثالثا ب28ر24 نقطة والاسباني جالان رابعا ب26ر24 نقطة.

واستطاع اللاعب محمد الموسوي تحقيق المركز الرابع على مجموعته ب20ر24 نقطة فيما جاء الاسباني كيونتيرو اولا ب94ر25 نقطة والفنزويلي ديفاز ثانيا ب74ر24 نقطة وشينغ من هونغ كونغ ثالثا ب60ر24 نقطة.

وفي هذا الصدد قالت رئيسة الوفد وعضو اللجنة الاولمبية الكويتية فاطمة حيات في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت ان اللاعبين استطاعا تحقيق انجازهما الكبير رغم المنافسة الشديدة من افضل لاعبي العالم ورغم الاجواء المناخية الصعبة التي خاضا فيها المنافسات.

واشادت حيات بالروح القتالية التي تميز بها اللاعبان محمد وسلمان والتطبيق الصارم لتعليمات المدرب ليحققا هذه النتيجة المتميزة معربة عن الشكر للهيئة العامة للرياضة والاتحاد الكويتي للكاراتيه على اهتمامهما الكبير ودعم اللجنة الاولمبية الكويتية للاعبين لتحقيق افضل النتائج المنشودة.

من جهته اعرب امين سر الاتحاد الكويتي للكاراتيه مشعل الركاكة في تصريح مماثل عن اعتزازه وفخره بالنتائج التي حققها اللاعبان في هذه البطولة التي تشهد مشاركة افضل اللاعبين من شتى انحاء العالم.

وقال الركاكة ان هذه النتيجة جاءت بعد اسابيع عديدة من التدريبات المتواصلة والجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبان بالاضافة الى المتابعة من الفنيين والاداريين في اتحاد اللعبة معربا عن امله في ان يتمكن اللاعبان من تحقيق مراكز متقدمة في المراحل النهائية للبطولة.

واشاد بالحماس الكبير الذي ابداه اللاعبان محمد وسلمان والروح المعنوية التي يتحليا بها مشيرا الى حرصهما الشديد على رفع راية الكويت في تلك البطولة وتحقيق احد المراكز المتقدمة في التصفيات النهائية.

وتفتتح رسميا مساء اليوم السبت في الحي الثقافي (كتارا) دورة الالعاب العالمية الشاطئية لاتحاد اللجان الاولمبية الوطنية (قطر 2019) في نسختها الاولى التي تستضيفها الدوحة وتستمر منافساتها خمسة ايام.

وتشهد دورة الالعاب العالمية الشاطئية لاتحاد اللجان الاولمبية الوطنية (قطر 2019) مشاركة اكثر من 1200 رياضي ورياضية يمثلون 97 لجنة أولمبية من القارات الخمس سيتنافسون في 14 مسابقة تقام على اربعة مواقع هي الحي الثقافي (كتارا) واسباير زون وملاعب الغرافة الرملية ولقطيفية.