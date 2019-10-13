اكدت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية حرصها على حقوق الموظفين ومكتسباتهم مشيرة الى التزامها بقرارات ولوائح ديوان الخدمة المدنية والجهات الرقابية فيما يخص الالتزام بساعات الدوام الرسمي.

واوضحت الادارة في بيان صحفي تعليقا على اعتصام بعض الموظفين اليوم الاحد في مبنى الإدارة ان القرارات والتعاميم الصادرة في هذا الشأن تهدف الى تنظيم العمل بشكل مؤسسي لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للركاب في مطار الكويت الدولي.

ونقل البيان عن المدير العام ل(الطيران المدني) يوسف الفوزان قوله ان الادارة فتحت ابوابها لرئيس واعضاء نقابة العاملين في المطار لسماع مطالبهم ومقترحاتهم.

واوضح الفوزان ان التعميم رقم (36) لعام 2019 الذي من المقرر تطبيقة اعتبارا من مطلع شهر اكتوبر الجاري يهدف الى وضع ضوابط لنظام العمل بالنوبة ليكون هناك إلتزام بالساعات المحددة في نظام النوبة خصوصا بعد ورود ملاحظات من ديوان المحاسبة على العمل بنظام النوبة.

ولفت الى انه تم في يوم الخميس الماضي اصدار تعميم رقم (42) لعام 2019 يوضح ويؤكد ان تطبيق الضوابط لن يشمل الموظفين العاملين في نظام النوبات قبل هذا التاريخ.

وبين الفوزان انه لن يتم التأثير على بدلات اي موظف يعمل بظام النوبات قبل 1 اكتوبر الجاري متمنيا من الجميع التعاون والتكاتف من اجل العمل لرفع سمعة مطار الكويت الدولي الذي يعتبر البوابة الاولى للبلاد.