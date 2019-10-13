اكد رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية سالم الاذينة سعي الهيئة لتعزيز مستوى جهوزية الامن السيبراني لحماية اقتصاد الدولة والحد من الهجمات الالكترونية وتقليل تأثيرها على الافراد والمؤسسات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الاذينة بافتتاح فعاليات مؤتمر الامن السيبراني 2019 اليوم الاحد الذي تنظمه شركة (بي اونلاين) المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة (فيرايزون) التكنولوجية.

وقال الاذينة “اننا امام تحد كبير للتصدي للمخاطر الإلكترونية” مشيرا الى ان حماية البنى التحتية الحيوية للكويت من اولويات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامن السيبراني.

واضاف ان تلك الحماية تتم عبر اتخاذ سياسة الادارة الاستباقية التي سيقوم المركز الوطني للامن السيبراني بتحديدها مع الجهات الحكومية ومساعدتهم على تطوير وسائل الدفاع الملائمة قبل وقوع الكوارث.

واكد دعم الهيئة لكل الجهود الرامية لنشر التوعية الوطنية حول الهجمات الالكترونية وكيفية التصدي لها وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتهم بمجالات الامن السيبراني لتأمين بيئة معلوماتية موثوقة ومرنة وآمنة.

وافاد ان الهيئة تسعى الى بناء ثقافة تمكن المجتمع بالكويت من تفهم المخاطر والتهديدات وتطوير المناهج التعليمية في المدارس والجامعات تجسيدا لرؤيتها المتمثلة في ترسيخ مكانة رائدة دوليا في قطاع الاتصالات والمعلومات.

واوضح ان حجم الخسائر المادية الناجمة عن الهجمات والتهديدات الالكترونية حول العالم بلغ نحو 45 مليار دولار امريكي عبر مليوني حادثة اختراق إلكترونية في عام 2018 ما يتطلب ضرورة تفعيل الاستراتيجيات والخطط المستقبلية للتعامل معها وتفادي الخسائر.

من جهته قال مدير المبيعات والتسويق في شركة (بي اونلاين) الشيخ مبارك فهد الصباح في كلمة مماثلة ان تهديدات الامن السيبراني والمسؤولين عنها في تطور مستمر ما يتطلب تطوير ادوات ذات فاعلية لاستخدامها ضد الاختراقات والمخاطر.

وذكر ان فعاليات المؤتمر ستركز على الكشف عن التحديات التي تواجهها المؤسسات والشركات في جميع انحاء العالم في مجال الامن السيبراني وايجاد الحلول لها.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين اهم التحديات وابرز التغيرات التي تطرأ باستمرار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق والاهتمام العالمي لاسيما مع ازدياد وتيرة الهجمات السيبرانية وحجم الضرر الناجم عنها الذي يؤثر سلبا على اقتصاد وامن الدول.