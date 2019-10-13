اطلقت بلدية الكويت اليوم الاحد حملة (خلها نظيفة) بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العامة في جميع محافظات البلاد وايصال رسالة مجتمعية بأهمية المحافظة على النظافة وضرورة مساهمة وتعاون الجميع في رفع مستوى النظافة العامة.

وقالت ادارة العلاقات العامة بالبلدية في بيان صحفي ان الحملة تنطلق بالتزامن مع استلام افرع البلدية في محافظات البلاد للمعدات والاليات لعقود النظافة الجديدة وبدء العمل بها من قبل شركات التنظيف وتسخير كافة الجهود والامكانيات لرفع الاداء والارتقاء بمستوى النظافة.

واضافت ان البلدية شكلت فريقا اعلاميا لتغطية كل ما يتعلق بتنفيذ هذه الحملة الواسعة عبر المنصات الاعلامية المختلفة اضافة الى حسابات البلدية في مواقع التواصل الاجتماعي فضلا عن بث الفلاشات التوعوية الخاصة بلائحة النظافة.

واشارت الى تخصيص البلدية لمفتشين من ادارتي النظافة والسلامة لتكثيف عمليات التفتيش عبر جولات ميدانية لرصد المخالفات وتحرير محاضر المخالفات بشأنها.

وبينت ان الحملة تركز على اهمية زيادة الوعي المجتمعي من خلال تضافر الجهود الحكومية والشعبية ومساهمة وتعاون المواطنون والمقيمون معها للحد من المظاهر السلبية والمخالفات المتعلقة بالنظافة العامة.

من جانبه قال نائب المدير العام لقطاع الخدمات في بلدية الكويت خلف المطيري وفقا للبيان ان الحملة التي ستستمر ستة اسابيع انطلقت بعد توقيع العقود الجديدة مع شركات التنظيف التي باشرت اعمالها حسب الخطة التي وضعتها البلدية ووفقا للعقود المبرمة مع شركات التنظيف لجميع محافظات البلاد.

واوضح المطيري ان العقود الجديدة تتضمن اعمال خدمات النظافة العامة من “كنس آلي ويدوي” وتجميع ونقل النفايات الى الاماكن المخصصة من جميع المناطق الدولة.

واشار الى ان هذه العقود ستنفذ من قبل شركات محلية متخصصة بأعمال التنظيف عقب كشف اللجنة الفنية المختصة بالبلدية على جاهزيتها والتأكد من مطابقة الاليات والسيارات والتجهيزات الواردة بالعقود.

وذكر ان عدد الشركات التي ستقوم بأعمال خدمات النظافة العامة 17 شركة محلية موضحا انها ستقوم بتنفيذ 17 عقدا كل على حدة بمحافظات البلاد الست.

من ناحيته قال مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة مشعل العازمي وفقا للبيان ان العقود الجديدة فيها نقلة نوعية ستصل بخدمات النظافة الى اعلى مستوى لتلائم البيئة الكويتية مشيرا بهذا الخصوص الى ادخال البلدية آليات جديدة ووضع معايير ومواصفات فنية خاصة.

واوضح انه تم اختيار هذه الاليات عقب دراسة اجراها الفنيون في لجنة النظافة وبعد اخذ طلبات المحافظات بتوفير آليات ومعدات لتغطية محافظاتهم من ناحية النظافة وعدم تكدس النفايات.