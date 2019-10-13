“الأرصاد”: كتلة هوائية رطبة مع فرصة لامطار متفرقة

قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الارصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي اليوم ان البلاد تتأثر حاليا بكتلة هوائية رطبة خصوصا على المناطق الساحلية مع احتمال سقوط امطار خفيفة ومتوسطة.

واشار القراوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الى ان الرياح جنوبية شرقية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما يؤدي الى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي قد يصاحبها بعض الامطار الخفيفة المتفرقة.

وتوقع استمرار الطقس الرطب والغائم جزئيا حتى صباح بعد غد الثلاثاء مع وجود فرصة لتكون الضباب وامطار خفيفة على بعض المناطق.

وذكر انه من المتوقع ايضا تحول الرياح صباح الاربعاء المقبل الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة فيما تقل نسبة الرطوبة تدريجيا مع استمرار ظهور بعض السحب المتفرقة.