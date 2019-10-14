قال مدرب المنتخب الكويتي لكرة القدم ثامر عناد ان هناك سبعة لاعبين من المباراة الاخيرة التي كانت مع الاردن خارج التشكلية في المواجهة الودية التي تجمع الازرق مع نظيره التركمانستاني غدا على استاد جابر الساعة 6 مساء.

واوضح عناد في مؤتمر صحفي مشترك مع مدرب المنتخب التركمانستاني ميشا انتي اليوم الاثنين انه يعمل على اعطاء مساحة اكبر لتجربة لاعبين لم يشاركوا بشكل منتظم مع المنتخب.

واضاف ان استعدادات الفريق للمباراة بدأت بعد مباراة الاردن مشيرا الى انه يملك 24 لاعبا في قائمة الازرق جميعهم مميزون وقادورن على صنع الفارق.

واكد على ثقته بقدرة اللاعبين في واجهة المنتخب التركمانستاني موضحا ان ثقافة الفوز مهمة للفريق الذي تنتظرة استحقاقات مهمة قادمة.

من جانبه وصف مدرب المنتخب التركمانستاني ميشا انتي ان مباراة الغد ب”المهمة” حتى لو كانت ودية كونها تؤهل الفريق وتعده للاستحقاقاتت المقبلة مبينا انه سيقوم باشراك اللاعبين الذين لم يحظوا بفرصة المشاركة من قبل بشكل كبير.

بدوره قال لاعب منتخب الكويت مبارك الفنيني ان الفوز في لقاء الغد سيكون من نصيب الفريق الذي استعد للمباراة بشكل جيد مبينا انها فرصة لنا كلاعبين لتقديم مستوى متميز يظهر الوجه الحقيقي للمنتخب الكويتي امام منتخب جيد كالمنتخب التركمانستاني.

من جهته اكد لاعب منتخب تركمانستان سبارو ميكان استعدادات منتخبهم لخوض مباراة الغد بكل جدارة وكفاءة املا ان يحقق المنتخب التركمانستاني فوزه على نظيره الكويتي.