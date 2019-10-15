تايلاند تهزم الإمارات بتصفيات المونديال

خسر منتخب الإمارات، أمام مضيفه تايلاند (1-2) اليوم الثلاثاء، على ستاد ثاماسات في باثوم ثاني، بالجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

سجل تيراسيل دانجدا، الهدف الأول لتايلاند في الدقيقة (26)، وأضاف إيكانيت بونيا الهدف الثاني في الدقيقة (51)، فيما سجل هدف المنتخب الإماراتي علي مبخوت في الدقيقة (45+2).

وتصدر منتخب تايلاند، ترتيب المجموعة بـ7 نقاط من 3 مباريات، بفارق الأهداف أمام فيتنام، مقابل 6 نقاط للإمارات، و3 لماليزيا، ولا شيء لأندونيسيا.

وتقام الجولة الخامسة يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث تلتقي فيتنام مع الإمارات في هانوي، وماليزيا مع تايلاند في كوالالمبور.

قدم المنتخب الإماراتي، مباراة هي الأسوأ بين مبارياته الثلاثة في التصفيات الآسيوية حتى الآن، وباستثناء الهدف الشرفي الذي سجله، برأسية قوية من هدافه التاريخي مبخوت، لم تكن هناك فرص حقيقية تذكر للفريق.

وأنقذت عارضة وقائم المنتخب الإماراتي، الفريق من خسارة تاريخية بالشوط الأول، بإنقاذ الحارس خالد عيسى من فرصتين حقيقتين، في الوقت الذي تلقى فيه مبخوت إنذارًا سوف يبعده عن تشكيلة فريقه في المباراة المقبلة.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.