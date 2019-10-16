سمو امير البلاد يشكر المواطنين والمقيمين على احتفائهم بعودته

جاءنا من الديوان الأميري ما يلي:

أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره لإخوانه وأبنائه المواطنين الكرام وللمقيمين على أرض الكويت الطيبة على ما عبروا عنه جميعا من صادق المشاعر وما أبدوه من مظاهر الفرح والبهجة والسرور بكل أريحية وإخلاص احتفاء بعودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال سموه رعاه الله الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالنجاح مستذكرا سموه رعاه الله بالتقدير المتابعة الحثيثه للاطمئنان على صحة سموه من قبل الجميع مما كان له أطيب الأثر لدى سموه حفظه الله مجسدين بذلك روح الأسرة الكويتية الواحدة بتلاحمها وسجاياها الحميدة التي يتسم بها الشعب الكويتي ويتمسك بها.

مجددا سموه حفظه الله جزيل شكره وامتنانه لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والصديقة على تواصلهم المستمر والمقدر للاطمئنان على صحته وعلى ما عبروا عنه خلال هذا التواصل من طيب المشاعر وصادق التمنيات سائلا سموه المولى عز وجل أن يحفظ الوطن العزيز وأن يديم عليه نعمة الأمن والرخاء والإزدهار وأن يوفق الجميع لكل ما فيه خيره ورفعته وإعلاء شأنه.