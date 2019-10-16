اصدرت وزارة التربية الكويتية اليوم الاربعاء نشرة عامة في المدارس للمشاركة في النسخة الخامسة من مشروع تحدي القراءة العربي للعام الدراسي (2019-2020) الذي تنطلق نهائياته الصيف المقبل في دبي بالامارات العربية المتحدة.

ودعا الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة في وزارة التربية فيصل المقصيد في تصريح صحفي اليوم محبي القراءة للمشاركة في المشروع مبينا ان التصفيات الاولى تبدأ نهاية فبراير المقبل في المدارس.

وذكر المقصيد ان التصفيات النهائية ستعقد في دبي في فترة الصيف مشيرا الى ان المشاركة تتم عبر تسجيل الطلاب من خلال مدارسهم ومشرفيهم.

واوضح ان على من يرغب في الاستفسار التواصل مع منسقي المشروع بالمناطق والادارات التعليمية الى جانب الاطلاع على دليل المشاركين عبر الرابط التالي: (http://www.arabreadingchallenge.com).

يذكر ان مشروع تحدي القراء العربي احد مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الذي اطلقها نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2015 لرفع الوعي بأهمية اللغة العربية واعادة إحياء عادة القراءة لدى الطلبة العرب وتكريسها اسلوب حياة وخلق اجيال مثقفة.